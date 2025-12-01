我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人今（1）日確定在對陣紐奧良鵜鶘的比賽中，將再次缺少「詹皇」詹姆斯（LeBron James）。根據球隊公告，詹姆斯因腳部傷勢被列為「缺席」，但整體狀況並無大礙，湖人強調此舉是基於「謹慎管理」。湖人今日與明日將面臨連兩天賽程，主帥雷迪克（J.J. Redick）在賽前表示，球隊正在有計畫地讓詹姆斯逐步調整回最佳狀態。「我們正一步步建立他的比賽負荷。」雷迪克說，「這只是謹慎的選擇，目標是讓他未來能夠參與背靠背比賽。」詹姆斯因坐骨神經問題缺席開季前14場，近期才重新回到場上，並尚未在本季出戰背靠背賽程。湖人此時選擇讓年滿40歲的詹皇休兵，是恢復過程中的一部分。此外，湖人明日將迎戰戰績更強、12勝9敗的鳳凰城太陽，因此讓詹姆斯休息一天、為更硬的對手保留體能，也被視為球隊的考量之一。目前戰績僅3勝17敗的鵜鶘實力稍弱，即便詹皇缺陣，湖人仍擁有唐西奇（Luka Dončić）與里夫斯（Austin Reaves）兩大攻勢核心支撐團隊。詹姆斯本季前四場比賽場均僅16.5分、6.5次出手皆為生涯新低，但《YAHOO SPORTS》記者Chris Cwik認為這並非實力衰退，而是球隊不再需要他扛起主要進攻重擔。唐西奇本季表現火燙，里夫斯也明顯進步，使得詹皇能以組織與輔助為主，得以保留更多體能。湖人目前以14勝4敗高居西區第二，球隊整體表現亮眼，也讓外界相信詹姆斯仍有能力在本季再次衝擊總冠軍。至於他的復出時間，球隊尚未給出明確時程，但若一切順利，他很可能在明日作客太陽的比賽中回到場上。