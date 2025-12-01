我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林家佑提到自己罹患骨癌的過程，一度可能被截肢。（圖／摘自 11點熱吵店 YT）

▲林家佑回憶自己被醫生宣告患骨癌、需要手術，媽媽已經受不了跑出去哭。（圖／摘自 11點熱吵店 YT）

曾在《全明星運動會》第4季表現突出、也演出過戲劇與電影的男星林家佑，曾經因為罹患骨癌需要動手術，但最糟的狀況有可能會因為癌細胞轉移，會需要切掉整隻手臂。他近日在《11點熱吵店》回憶這段過程，透露自己的病況罕見，醫生說10萬人才會有一個，而5年內存活率約55％，媽媽聽了嚇到跑出去哭，他根本沒辦法專心聽醫生的解說。林家佑愛運動、體力好，被宣告自己的病竟是骨癌，而且需要動手術，且最壞可能要截肢，他和爸媽都被震撼。在手術麻醉消除之後，林家佑表示自己馬上去摸手，直呼：「好險還在。」他形容手術過程有如開盲盒，打開才知道癌細胞跑多遠，幸好他只有一條肌肉可能被波及，醫生為了保險將之切除，其他只要骨移植、將感染的骨頭切除再換另一塊進去即可。為何情況會變得這麼嚴重？林家佑回想最剛開始，只是覺得像肌肉拉傷或是肌肉疼痛，這種病好發於16歲上下，他當時年紀已經比較大，感覺更像是成長在抽高的那種疼痛，又由於常運動、每天會痠痛似乎也蠻正常，因而情況加劇到變成是骨裂的那種痛感。他超音波、X光都看不出問題，神經科、復健科、骨科、中醫都看了還找不出原因，最後拖了一年，直到骨頭已經破裂、腫瘤跑出來，照超音波才照到，那時已經是骨癌，需要開刀，恐要面對最壞截肢的結果。在林家佑治療期間，爸媽都在他面前掩飾得很好，沒讓他看出他們很難過，直到這兩年才聽阿姨講，那時爸媽傷心到會找他們宣洩，又覺得他還很年輕、擔心會有狀況，幸好開完刀之後觀察，都沒發現有問題，到現在情況也都還不錯，他也才能繼續從事演藝工作。