NBA新賽季開打至今，奧克拉荷馬雷霆無疑是最令人感到恐懼的球隊。他們目前繳出20勝1敗的夢幻開局，勝率高達95.2%。《Yahoo Sports》NBA資深專欄作家迪凡(Dan Devine)與湯哈伯斯特羅(Tom Haberstroh)在最新一集的節目中深入分析，直言雷霆隊正走在一條挑戰單季77勝的歷史道路上。迪凡指出，球迷們正在見證歷史。雖然要維持整季95%的勝率幾乎是不可能的任務，預計他們最終仍會輸掉超過5場比賽，但雷霆目前的宰制力無庸置疑。關鍵在於核心球員的全面進化，上賽季包辦年度MVP與總冠軍賽MVP的「SGA」亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)，本季表現竟然還能更上一層樓。數據顯示，SGA的投籃效率與助攻率雙雙提升，而原本身手就不錯的防守端與控制失誤能力，更是來到了菁英級別。除了SGA，雷霆的長人陣容也讓人絕望。霍姆葛倫(Chet Holmgren)的進攻效率顯著提升，而哈爾特斯坦(Isaiah Hartenstein)的兩分球命中率更是高達70%左右。這兩位長人在禁區不僅能得分，更提供了頂級的護框能力。此外，去年的二輪秀米切爾(Ajay Mitchell)也異軍突起，從邊緣人搖身一變成為最佳進步獎與最佳第六人的熱門人選。最讓專家感到不可思議的，是雷霆隊令人窒息的防守。哈伯斯特羅引用數據網站《Cleaning The Glass》的統計指出，若扣除垃圾時間的數據，雷霆隊每百回合僅失103.1分。這個數據有多恐怖？哈伯斯特羅分析，雷霆與聯盟防守效率第二名的底特律活塞之間，有著高達7.4分的差距；而這個「7.4分」的差距，竟然等同於第二名的活塞到第二十名的密爾瓦基公鹿之間的距離。換句話說，雷霆隊的防守強度，基本上是領先了其他球隊「整整一個聯盟」的層級。無論單季77勝是否能成真，這支球隊的確正在用一種前所未見的方式統治NBA。