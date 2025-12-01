我是廣告 請繼續往下閱讀

費城76人今（1）日以「全主力合體」陣容出戰例行賽，恩比德（Joel Embiid）、喬治（Paul George）與馬克西（Tyrese Maxey）三人同時上陣。然而球隊最終卻在二度延長賽激戰後以134：142敗給缺少崔楊（Trae Young）的亞特蘭大老鷹，吞下本季第9敗，戰績10勝9敗。老鷹則在客場收下13勝。馬克西本場全面爆發，攻下44分、9助攻與7籃板，並在第四節投進關鍵追平三分，將比賽硬生生拖進延長。然而在第二個延長賽中早已體能極限的馬克西仍未獲得隊友足夠火力支援，最終獨木難撐大局。格蘭姆斯（Quentin Grimes）挹注28分，喬治雖手感不佳（6投17中），但仍有16分7籃板5抄截與4助攻。在11月10日後就因傷缺席至今的恩比德，今日重返戰場打滿本季新高30分鐘，拿下18分4籃板2助攻。在崔楊因右膝MCL傷勢缺陣的情況下，年輕前鋒強森（Jalen Johnson）扛起進攻重任，砍下驚人的41分14籃板7助攻，完全掌控比賽節奏。沃克（Nickeil Alexander-Walker）同樣火力兇猛，轟下34分，多次於第四節及延長賽命中關鍵三分，成為老鷹逆襲的重要推手。丹尼爾斯（Dyson Daniels）則繳出17分、9籃板、8助攻的全能表現，多次在最後時刻製造攻勢。第三節結束時76人以89：83領先，但第四節開局卻陷入長達數分鐘得分荒，被老鷹打出13：0攻勢反超。關鍵時刻馬克西連續打進三記「三分打」強勢追分，喬治在讀秒階段抓下進攻籃板並助攻給馬克西命中遠距離三分，將比分扳成115：115，成功逼進延長賽。但在第一次延長賽，馬克西錯失兩次致勝罰球；第二次延長賽中，老鷹靠強森連續兩記高難度跳投奠定勝局，76人攻勢完全熄火，最終吞敗。