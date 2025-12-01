我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）明尼蘇達灰狼今（1）日在主場迎戰狀態火熱的聖安東尼奧馬刺。儘管馬刺近期在文班亞馬（Victor Wembanyama）缺陣下仍展現出強勁的攻防效率，並以13勝5負的優異戰績暫居西區第五，但灰狼在經歷了一波三連敗低潮後，成功止住頹勢，最終以125：112力退馬刺，暫時坐穩西區第六的位置。其中「新狼王」愛德華茲（Anthony Edwards）此役轟下32分，成為他生涯第102次單場30+的得分，超越唐斯（Karl-Anthony Towns）的101次，正式登上灰狼隊史第一。首節比賽，雙方展開激烈對攻，蘭德爾（Julius Randle）命中三分後，馬刺一度打出7：0的攻勢。愛德華茲隨後雖有得分，但首節他個人就出現了5次失誤，使得灰狼陷入被動，讓馬刺得以5分領先進入第二節。次節灰狼一度打出7：2追近比分，但馬刺又回敬一波12：2，迫使灰狼不得不依靠蘭德爾和愛德華茲的得分不斷努力追進分差，半場結束時，馬刺仍以1分微幅領先。進入第三節，比賽依然膠著，雙方命中率有所下降，但馬刺在瓦塞兒（Devin Vassell）、尚帕妮（Julian Champagnie）的帶領下，一度拉出10：2和8：0的小高潮。所幸愛德華茲連中三分球追近比分，三節結束馬刺仍以4分領先。決勝節灰狼發起猛烈反撲，一波8：1的攻勢瞬間逆轉戰局。瑞德（Naz Reid）命中關鍵三分後，灰狼再打出14：2的高潮奠定勝基。馬刺雖試圖以瓦塞兒和福克斯（De'Aaron Fox）的得分止血，但灰狼始終穩穩回應，最終讓馬刺無力追趕。灰狼之所以能夠成功逆轉，關鍵在於愛德華茲下半場控制住了失誤次數，並找回了火燙的進攻手感。愛德華茲全場18投13中，高效砍下32分、3籃板、6助攻。憑藉此役，他生涯第102次達成單場30+得分，超越唐斯（Karl-Anthony Towns）的101次，正式登上灰狼隊史第一。除了愛德華茲的爆發，蘭德兒的全面發揮也是灰狼致勝的關鍵。蘭德兒全場15投9中，貢獻了22分、6籃板、12助攻 的準大三元，正負值高達+30，更是位居全隊之冠。馬刺方面，榜眼哈珀（Dylan Harper）儘管全場12投8中得到17分、1抄截的優異數據，表現盡力，但仍無力回天。少了文班亞馬的小陣容和下半場未能限制愛德華茲的發揮，最終成為馬刺輸球的主因。