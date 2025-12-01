我是廣告 請繼續往下閱讀

▲例行賽目前進行了19場，楊瀚森竟只出賽10場、場均僅7.1分鐘，多半在垃圾時間，數據僅2.8分、1.6籃板。（圖／美聯社／達志影像）

▲楊瀚森將迎來生涯最關鍵的轉捩點，他上場時間有望大幅增加、真正投入NBA輪換、得到與克林根並駕齊驅的發展機會。（圖／取自波特蘭拓荒者X）

波特蘭拓荒者今季戰績起伏，重建方向備受外界質疑，如今連首輪新秀楊瀚森（Yang Hansheng）的發展也引發討論。《Fadeaway World》專欄作者Reese Kunz撰文指出，拓荒者不但沒有把今年的第16順位視為重點培養對象，甚至讓他陷入「難以展現價值的位置」，但好消息是，球隊內部已被曝出「願在交易大限前送走威廉斯（Robert Williams III）」，楊瀚森的上場機會有望大幅增加。拓荒者連續兩年用首輪籤挑中中鋒——去年是克林根(Donovan Clingan)，今年則是被外界視為第二輪等級的楊瀚森。然而楊瀚森在夏季聯賽替自己證明實力，場均10.8分、5籃板、3.8助攻、2.2阻攻，展現全面戲碼，讓外界一度稱讚球團「押對寶」。但例行賽目前進行了19場，楊瀚森竟只出賽10場、場均僅7.1分鐘，多半在垃圾時間，數據僅2.8分、1.6籃板，根本無法看出球隊到底如何規劃他的發展。文章指出，前總教練畢拉普斯（Chauncey Billups）曾說楊瀚森不是需要慢慢雕琢的球員，但球隊的前場人手過多讓人對這次選秀操作感到困惑。之後畢拉普斯因涉賭醜聞而遭禁賽，而現任代理教練斯普利特（Tiago Splitter）則採取更保守路線，多以威廉斯作為克林根的首替中鋒，導致楊瀚森直接掉出輪換。Kunz在文中直言：「拓荒者既然重建，沒道理不讓楊瀚森上場。」拓荒者總管克羅寧（Joe Cronin）多次強調球隊會以長期發展為重，但作者質疑：「若真是這樣，為何不給自己的首輪新秀更多空間？」拓荒者已經因艾頓的買斷減少了一名前場球員，但仍讓威廉斯排在楊瀚森之前，顯示球隊在優先培養年輕核心的態度上，依舊模糊不清。據NBA記者Jake Fischer消息，拓荒者有意在交易大限前出清威廉斯（Robert Williams），目的就是提升重建彈性並創造更多年輕球員上場空間。若此傳聞成真，楊瀚森將迎來生涯最關鍵的轉捩點，他上場時間有望大幅增加、真正投入NBA輪換、得到與克林根並駕齊驅的發展機會。外界認為，楊瀚森的協防能力、球商與潛在伸展性若能在NBA得到穩定磨練，完全可能成為球隊未來的重要拼圖。拓荒者今年的選秀操作讓球迷既驚訝又困惑，但楊瀚森在夏季聯賽展現的天賦讓人看見希望。如果球隊真的在交易大限前送走威廉斯，楊瀚森將正式迎來屬於他的舞台。