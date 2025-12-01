我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年世界棒球經典賽（WBC）將於明年3月初開戰，但亞洲棒球強權的消長已引發熱烈討論。針對先前的日韓交流賽事表現，以球風犀利、評論辛辣著稱的日本知名球評武田一浩，毫不留情地對昔日宿敵韓國隊下了重話。他直言韓國隊整體實力顯著下滑，尤其是投手戰力的崩盤讓人失望，甚至語出驚人地表示：「以他們現在的實力，搞不好連台灣都贏不了。」武田一浩在分析中指出，雖然可以為韓國隊找理由，例如這次並非以全一軍的最佳陣容出戰，但看完比賽後的失落感依舊強烈。「老實說，我覺得韓國真的變弱了，這是我看完比賽最直接、最真實的感想。」回憶起過去日韓大戰的肅殺氣氛，武田一浩感慨地說：「我們那個年代對到的韓國隊強多了，不僅左投好手一堆，打者也非常善於纏鬥，要在比賽中取勝真的很難對付。但這次看起來，他們的投手完全沒有那種威脅感。」武田進一步分析，韓國隊在兩場比賽中竟然狂送23次四死球，控球狀況慘不忍睹。即便外界認為這可能與韓國職棒（KBO）近期導入自動好球帶系統（ABS）的適應期有關，但他認為這已看不出昔日「投手王國」的影子，「甚至會讓人懷疑，他們這樣的實力，搞不好連台灣都贏不了。別說奪冠，連複賽能不能打進來都讓人擔心。」相較於韓國的掙扎，日本投手的層級在亞洲似乎已完全拉開差距。武田一浩指出，在WBC這種短期決戰中，「怎麼編排投手陣容」就是奪冠的絕對關鍵。他一邊觀看比賽，一邊回憶起2006年在傳奇監督王貞治麾下擔任教練團成員的經驗，腦中已開始實際模擬2026年的投手選拔藍圖。他認為日本隊必須善用深厚的投手戰力，才能在未來的國際賽中持續保持優勢。