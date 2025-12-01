我是廣告 請繼續往下閱讀

在「詹皇」詹姆斯（LeBron James）因腳部傷勢管理缺陣的情況下，洛杉磯湖人仍展現無可抵擋的進攻火力。湖人今（1）日在主場以133：121擊敗紐奧良鵜鶘，豪取七連勝。團隊全場共獲得39次罰球、命中34球，成為比賽勝負的最大分野。而唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）聯手攻下67分，更在關鍵時刻以猛烈火力徹底壓垮對手。湖人此役再度因健康管理缺少詹姆斯，但這並未動搖球隊進攻節奏，反而讓唐西奇從開局便完全接管比賽。他在第一節打滿12分鐘，9投6中、三分5投3中，加上5罰全中，一人獨得20分、6籃板與4助攻，火力之猛幾乎直接奠定勝局。湖人在首節便以46分攻下全場最高單節紀錄，領先幅度一度達到19分，使鵜鶘自頭到尾都難以縮小差距。比賽後段，湖人持續依靠侵略性進攻拉開比分，全場39次罰球形成巨大的戰術優勢，其中唐西奇與里夫斯合計獲得26次罰球，更是鵜鶘難以招架的關鍵。最終唐西奇以34分12籃板7助攻的數據繳出全能表現，里夫斯則以33分穩定輸出，雙星聯手成為湖人成功擊退鵜鶘的推進器。鵜鶘多名主力缺陣，麥高文（Bryce McGowens）拿下球隊最高的23分，仍難以挽回球隊頹勢。鵜鶘在防守端無力抵抗湖人外線與持續殺入禁區的攻勢，也無法在罰球差距下找回比賽主導權。湖人在上半場便取得77分，追平本季任意半場得分紀錄，展現近況火熱的團隊攻擊水準。在詹姆斯缺陣之際，外界關注他是否能在本季開始承擔背靠背比賽的負荷。據美媒報導，湖人教練雷迪克（J.J. Redick）透露球隊正在幫助詹姆斯調整狀態，希望未來能讓他安全地出戰背靠背賽程；而詹姆斯本人也不排斥這項安排。此前他因坐骨神經痛缺席前14場比賽，此役則因腳部狀況管理再度休兵。湖人近況正盛，團隊攻守兩端皆展現穩定戰力。即便少了詹姆斯，仍能依靠唐西奇與里夫斯撐起比賽節奏，反映球隊已逐步形成三巨頭體系的競爭輪廓。隨著七連勝到手，湖人正以極佳氣勢迎向接下來的賽程，並持續朝季後賽的高順位邁進。