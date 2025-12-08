我是廣告 請繼續往下閱讀

但這項激烈主張，也馬上遭到名人堂球星皮爾斯（Paul Pierce）提出反對意見，主因是因為票房考量。

因此格林認為，快艇唯一出路是全面重建，「如果真的要問，我會說全部交易。所有人。」包括雷納德與哈登在內。

▲洛杉磯快艇球星雷納德（Kawhi Leonard）仍有球星價值。（圖／美聯社／達志影像）

NBA

洛杉磯快艇陷入空前低潮，戰績6勝18敗，排名西區倒數第二，老將陣容失序、傷兵不斷，前NBA美國職籃（National Basketball Association）快艇三冠射手丹尼格林（Danny Green）直言，快艇如今的局面已難以逆轉，格林在《No Fouls Given》節目中直言，他已經想不到更委婉的方式形容快艇的混亂，格林指出，從哈登近來的受訪與肢體語言來看，「他很明顯對奪冠前景感到沮喪」，若快艇不及早止血，將等著看所有主力價值持續暴跌。他並直指球隊陣容老化、進攻停滯、防守下滑，整體已陷入「再怎麼補強都很難翻身」的窘境。格林話一說完，皮爾斯立刻反駁：「你不能交易雷納德。」他指出，格林則回應：「但你現在也沒人在看了啊！球隊天天輸，誰還願意進球館？」他強調，若快艇執意拖到季末，主力們的價值只會更慘淡，變成「既無競爭力，也換不到未來」。快艇目前最大難題在於，他們接下來兩年的籤權都掌握在雷霆手中，2026首輪、2027首輪交換權皆為無保護。也意味著，「爛」對快艇沒有任何好處，失敗戰績只會讓雷霆獲利，自己卻空轉。格林派主張快艇應趁還有行情時送走明星球員，換回選秀籤與年輕資產，以免未來一無所有；皮爾斯派則認為，新球館剛啟用、洛杉磯市場競爭激烈，快艇若失去門面球星，將可能面臨史無前例的票房挑戰。