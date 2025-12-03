我是廣告 請繼續往下閱讀

▲小柯瑞（Seth Curry）迎來個人勇士生涯的首場NBA美國例行賽，他今晚得到了14分，團隊6人得分上雙，勇士隊終場以112：124輸球，但整體來說打出了一場有競爭力的內容。（圖／美聯社／達志影像）

▲庫明加（Jonathan Kuminga）在第三局為球隊逆轉立下汗馬功勞，第四局卻一分鐘都沒上場。（圖／美聯社／達志影像）

▲斯賓塞（Pat Spencer）的運動生涯堪稱傳奇。這位NBA後衛出生於1996年，身高188公分、體重93公斤。在踏進籃球職業舞台前，斯賓塞原本是美國大學袋棍球界的傳奇人物，被譽為NCAA史上最佳攻擊手之一。（圖／取自金州勇士X）

金州勇士在一場賽前ESPN預測輸球機率高達78%的比賽中，打出非常讓人驚豔的比賽，面對衛冕軍奧克拉荷馬雷霆，他們一度抹平19分差反超雷霆，拚戰到末節才以112：124輸球。小柯瑞（Seth Curry）首秀打出精彩表現，斯賓賽（Pat Spencer）也為自己贏得了一個輪換位置，但在柯瑞（Stephen Curry）和巴特勒（Jimmy Butler）相繼受傷的情況下，總教練科爾（Steve Kerr）需要改變自己的一些輪換思維，才能讓勇士在雙星缺陣時有足夠的進攻活力。柯瑞家族的球員都是出色的射手，儘管塞斯在NBA取得的成就可能不如哥哥，但他的得分能力和投籃卻也是經過檢證的。今天晚上他已經展現了自己能夠高效率進球，的表現以一位今年四月之後就沒有實戰的球員來說，已經足夠出色。小柯瑞此役首球便命中，令人難忘，他在第二節初段壓哨中距離投籃得分。在18分鐘的出場時間裡，他7投6中得到14分，並在第四節命中一記三分球，將比數扳成95平手。今天的比賽，小柯瑞不只有定點三分，也有很多切入的跳投，他在科爾體系中的融入表現相當不錯，，特別是在希爾德（Buddy Hield）近況低迷的情況下，替補有人能進球相當重要。希爾德今晚15投4中，柯爾卻仍然讓他打了板凳最多的28分鐘，雖然可以理解成球隊希望他防守SGA，但他糟糕的進攻表現，讓勇士隊必須思考他的替代人選，而小柯瑞將可能是那個人。通常來說，我對於科爾的執教能力非常尊重，但有時候他確實會有著一些奇怪的偏執。尤其是對於年輕球員的使用方式，會讓他們感到被虐待，不懂教練到底希望自己做什麼。庫明加（Jonathan Kuminga），這簡直太荒謬了。難怪他看起來總是心不在焉。科爾感覺根本不尊重他，我想我們任何人在工作中遇到這種情況都會很困擾。沒錯，庫明加的確會做蠢事，但他也做了很多貢獻，你只是需要正確地使用他。除此之外，科爾第四節的輪換也讓人摸不著頭緒？為什麼堅持要讓希爾德留在場上？為什麼用波傑姆斯斯（Brandin Podziemski）突然換下斯賓賽？在沒有柯瑞和巴特勒（Jimmy Butler）的情況下，他的球員打出了驚艷的表現，但他今晚的一些調度和暫停時機點讓人疑惑。斯賓塞繼上一季的季後賽之後，再次打出讓人驚艷的表現！他的運動生涯堪稱傳奇。這位NBA後衛出生於1996年，身高188公分、體重93公斤。在踏進籃球職業舞台前，，被譽為NCAA史上最佳攻擊手之一。斯賓塞就讀洛約拉大學（Loyola Maryland）時主攻長曲棍球，四年累計 231 次助攻，至今仍是NCAA Division I歷史助攻王，並以380分寫下愛國者聯盟（Patriot League）生涯得分紀錄。他在2019年幾乎橫掃所有個人獎項，包括全美年度最佳球員Tewaaraton Award（相當於袋棍球界的海斯曼獎）、Lt. Raymond Enners Award以及Jack Turnbull Award等重要榮譽，並四度入選全美最佳陣容，被視為該年度最快速、最具視野的攻擊手。但就是這樣一位袋棍球界的傳奇，最終卻選擇投入最愛的籃球。。他利用研究所資格加入西北大學（Northwestern），繳出場均 10.4 分、4.1 籃板、3.9 助攻的穩定成績，展現兩項運動間出色的移動能力、視野與節奏感。之後他前往德國Hamburg Towers開啟職業生涯，並於2022年加入勇士體系，在G League打出身手後終於在 2024 年登上 NBA 舞台。2025年3月4日，斯賓塞的雙向合約被正式轉成標準合約，他在 2024-25 球季共出賽39場，平均2.5分、1.2籃板、1.2助攻，逐步站穩 NBA 立足點。球季結束前，他再度與勇士簽下雙向合約，將在 2025-26 年持續爭取機會。也成為運動員多元發展的典範。奧克拉荷馬雷霆本季開局強勢，以21勝1敗之姿橫掃聯盟，並在防守效率、失分控制等多項指標領先群雄，展現衛冕軍架勢。然而，儘管外界已開始討論雷霆是否可能挑戰NBA歷史第一的73勝紀錄，勇士總教練科爾近日談到雷霆狀態時表示，。科爾也回憶起2016年的勇士——由柯瑞與格林（Draymond Green）領軍的那支球隊，不僅三分、投籃命中率與進攻效率全聯盟第一，還在73勝挑戰過程中承受巨大外界關注。與當年勇士外顯的企圖心相比，雷霆的風格截然相反。雖然陣中有SGA持續繳出每場逾30分的火力，。科爾也指出，從外部觀察，「雷霆完全不推動自己去追紀錄」。這樣的態度與2016年勇士末段追逐紀錄時的高壓氣氛可說是兩極。；而勇士最終也以24連勝開季，向歷史邁進。如今雷霆的開21勝1敗雖不遑多讓，但球隊強調的是日常流程與穩健發揮，而非紀錄本身。雖然雷霆若要複製73勝，需要在接下來超過60場比賽維持同等水準，難度極高，但隨著每一場勝利到手，外界聲量勢必持續增加。即便雷霆試圖不去聽見這些聲音，破紀錄的討論將不可避免地伴隨著他們，直到賽季最後一刻。