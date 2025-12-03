我是廣告 請繼續往下閱讀

▲日本歌手濱崎步原定昨日在上海舉行演唱會，但在演出前臨時被通知取消觀眾入場，最終她在無觀眾的體育館完成整場演唱。（圖／翻攝自濱崎步IG@a.you IG）

天后獨自完成整場演出 IG寫下心聲：這是我最難忘的表演之一

▲濱崎步在社群曬出0人演唱會照片。（圖／翻攝自濱崎步IG@a.you IG）

法國 RFI 指中國做法「讓事情鬧大」 全球觀眾被她的敬業打動

BBC：粗魯、極端 英媒點名兩起事件與外交緊張有關

中日關係因日本首相高市早苗提出「台灣有事即日本有事」的言論再度緊繃，讓許多日本藝人在中國的演出受到波及，日本天后濱崎步原訂11月29日於上海舉行演唱會，已有超過1萬4千名觀眾購票準備入場，卻在前一天上午被主辦單位以「不可抗力」為由臨時通知取消，儘管演出被強制叫停，她仍決定穿上演出服、站上舞台，面對空無一人的場館唱完整場，並全程錄影。對此英國、法國等不少外國媒體紛紛指責中國：「這件事鬧大了！」演唱會隔日，濱崎步在IG貼出多張現場照片，只見巨大的內場空無一人，但舞台燈光完整、特效如常運作，彷彿觀眾依然坐在面前，她在貼文中寫下：「雖然1萬4千個座位都是空著的，但我感受到了世界各地粉絲的愛。」這段「無人演唱會」震撼全球，成為近日國際媒體密集報導的焦點。濱崎步也特別感謝200位仍堅守崗位的中、日工作人員，包括樂手、舞者與技術團隊，「是大家一起讓這場演出得以成立。」濱崎步強調這是一段無比特別、永生難忘的演出，字句間透露她對音樂的敬業與堅持。這起「空場演唱會」不只在亞洲引爆討論，更迅速登上歐美媒體版面，《法國國際廣播電台》（RFI）以斗大標題報導：「濱崎步的無人演唱會——上海這件事鬧大了！」文章詳細記錄事件始末，並大力稱讚濱崎步即使面對空場仍堅持完成整套流程，展現超高職業素養，讓全球粉絲感動不已。RFI也提到，這並非唯一受到影響的日本藝人，日前另一名歌手大槻真希在上海活動中演唱《海賊王》片尾曲〈memories〉時，舞台燈光與螢幕突然被關閉，甚至被工作人員直接帶下台，法媒指出2起事件連續發生，讓外界更關注中國近期對日本藝人活動的限制與背後政治背景。英國《BBC》也連續刊登相關報導，將濱崎步空場演唱與大槻真希被斷電下台的事件一併分析，形容中國的做法「粗魯」又「極端」，引發粉絲強烈不滿。BBC引述濱崎步的發文：「娛樂應該成為連結人與人之間的橋樑，我希望成為這座橋的一部分。」報導指出，這段話在外交緊張的背景下特別具有象徵意義；北京與東京原本就因地緣政治敏感議題關係緊繃，而高市早苗公開談及「台灣有事」更讓情勢升溫，使得文化交流也遭殃。濱崎步無人演唱會迅速登上國際討論榜，多國粉絲與業界人士直呼「太心痛了」、「尊敬她的敬業魂」，不少評論指出，音樂應該是跨越國界的語言，不該因政治風向而被迫中斷，呼籲未來文化活動能回到藝術本質，而非成為外交角力的延伸。