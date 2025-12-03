柯瑞有望下周對明尼蘇達灰狼的比賽中復出，在這之前勇士只需要再打4場，賽程安排對他們很有利。

金州勇士在主場與奧克拉荷馬雷霆激戰，即便少了柯瑞（Stephen Curry）與巴特勒（Jimmy Butler），仍曾從22分落後反超比分，可惜最終仍遭SGA轟下38分帶走勝利。雖然吞敗，但勇士在賽後收到關鍵利多，而小柯瑞（Seth Curry）本季首秀表現亮眼，看起來很有機會成為球隊的輪換大將。勇士主帥科爾（Steve Kerr）賽後表示，。不過，科爾也透露好消息：「我們希望他能在下周五（台灣時間周六）主場對灰狼時回歸。」柯瑞是在11月27日對火箭的比賽中因右大腿股四頭肌挫傷提前退場，如今恢復順利，讓勇士全隊士氣明顯提升。聯盟賽程安排也對於勇士很有利，勇士之後將對決費城76人、克里夫蘭騎士和芝加哥公牛，這3支東區球隊的實力，勇士都有機會戰勝。而，這有利於傷兵回歸，年齡偏大的陣容也能好好喘息。本場比賽，小柯瑞迎來本季例行賽首次登場，，火力十足。科爾對小柯瑞的表現給予高度肯定：「。」科爾也進一步表示，小柯瑞首秀內容無可挑剔，「。」小柯瑞的即戰力補強，讓勇士在哥哥柯瑞缺陣期間，依然保持一定的競爭力。勇士目前戰績為11勝11敗，隨後將迎來對76人、騎士與公牛的三連客。等柯瑞下周正式回歸後，勇士盼能重新找回節奏，向西區更前段席次推進。