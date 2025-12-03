我是廣告 請繼續往下閱讀

▲睦那京正式加盟洋基工程啦啦隊。（圖／記者張一笙攝）

▲韓籍啦啦隊新人李素敏今（13）日正式加盟洋基工程籃球隊，首度來台便吸引粉絲清晨接機，她感性表示會用更多熱情回報大家，也透露幸運背號「25」象徵全新開始，強調選人最重視「活力與感染力」。（圖／記者張一笙攝）

歷經一個月的休賽期，PLG即將重燃戰火，而本季新加入的洋基工程籃球隊，也將在12月27日迎來隊史首場主場賽事。洋基球團品牌總監「Danny」黃柏文今（3）日表示，首個主場周已進入最後準備階段，內容將以全新亮點迎接球迷；其中最具話題性的，正是即將成形的「韓籍三本柱」啦啦隊陣容。洋基工程啦啦隊「YoungKey Girls 洋基女孩」日前完成最終選拔，一批新成員正式加入團隊。黃柏文透露，除了先前已受到球迷高度關注的兩位韓籍成員李素敏、睦那京之外，球團仍保留一位韓籍女孩的驚喜尚未公開，預計將在主場開幕前正式亮相。黃柏文笑說：「我們希望讓球迷一看就感覺到今年洋基工程的企圖心，『韓籍三本柱』應該會是大家最先注意到的亮點。」此外，開幕日活動內容也將更加豐富，球團已規劃邀請「神秘嘉賓」出席，黃柏文也有與音樂圈好友討論是否打造專屬主題曲，期待替球隊塑造鮮明風格。洋基工程本季進駐具有近30年歷史的新竹市立體育館。對於外界對場館硬體與動線的疑慮，黃柏文表示，球團近期已多次進行場地勘查，並針對停車動線、餐車配置與觀眾座位區域做出調整，希望讓老場館呈現新氣象。黃柏文強調：「球館雖然有歲月痕跡，但我們會利用細節彌補限制，希望讓球迷入場就能感受到球隊的用心與氛圍。」