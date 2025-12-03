我是廣告 請繼續往下閱讀

▲AKB48成軍20週年，宣布將登上日本《紅白歌合戰》。（圖／@AKB48_staff X）

日本一年一度娛樂盛事《第76屆NHK紅白歌合戰》將於12月31日登場，今（3）日官方追加宣布出演名單，超人氣女團AKB48宣布將出席本次節目，不僅如此，過去畢業的8位知名成員前田敦子、高橋南、小嶋陽菜、板野友美、峯岸南、大島優子、柏木由紀與指原莉乃也將同台演出，讓粉絲開心又難過，直呼「神7缺2（篠田麻里子、渡邊麻友）好可惜。」日本《紅白歌合戰》官方今日宣布，AKB48將以紅組身分登上節目，今年正式成軍20年的她們，歷經多次成員變動依舊擁有超人氣，意義相當非凡。不僅如此，初代成員前田敦子、高橋南、小嶋陽菜、板野友美、峯岸南、大島優子、柏木由紀與指原莉乃也宣布將回歸同台演出，讓粉絲直呼「大事很妙！」AKB48本次回歸的畢業成員，有「初代神七」前田敦子、高橋南、小嶋陽菜、板野友美、大島優子；另外柏木由紀、指原莉乃、峯岸南也各自擁有超人氣，在團內選拔中也多次獲得良好名次。「神七」意指團內選拔中獲得最高人氣的前7名成員，而初代神七另外兩名為渡邊麻友、篠田麻里子，其中渡邊麻友在離開團體後就退出演藝圈，篠田麻里子近年曾因出軌離婚登上新聞版面。不只是AKB48，11月初NHK官方公佈了出演名單，紅組（女性）出演藝人有AiNA THE END、愛繆、ILLIT、幾田莉拉、石川小百合、岩崎宏美、aespa、CANDY TUNE、坂本冬美、髙橋真梨子、chanmina、天童芳美、乃木坂46、HANA、Perfume、Humbert Humbert、FRUITS ZIPPER、MISIA、水森香織、LiSA。男子組（白）的部分共有&TEAM、ORANGE RANGE、King ＆ Prince、久保田利伸、鄉裕美、魚韻、純烈、TUBE、Number_i、新濱萊昂、Vaundy、BE:FIRST、福山雅治、布施 明、Mrs. GREEN APPLE、三山宏、M!LK。