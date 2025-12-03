我是廣告 請繼續往下閱讀

▲野村康太被傳將飾演男主角「壬氏」。（圖／＠kouta_nomura_official IG）

▲《藥師少女的獨語》擁有超高人氣，被傳出將拍攝真人版電影。（圖／@kusuriya_PR X）

日本超人氣小說《藥師少女的獨語》傳出將拍攝真人版電影，女主角「貓貓」將由天才童星蘆田愛菜飾演；帥氣男主角「壬氏」則傳出遊星二代男星野村康太演出，消息一出瞬間掀起熱議。根據日媒《週刊文春》報導，《藥師少女的獨語》真人版電影將於2027年推出，女主角「貓貓」由蘆田愛菜演出；擁有帥氣外型的神祕宦官男主角「壬氏」將由星二代野村康太飾演。今年21歲的蘆田愛菜五歲時出演《Mother》爆紅，接著又出演《寶貝的生活守則》獲得高收視，動人催淚的演技加上有禮貌的說話方式，讓她不僅被封為天才童星，還總是讓她成為話題焦點，就連木村拓哉都曾經融化在她的笑容中。她從國中時漸漸減少演戲工作，不僅順利考入名門學校慶應大學國中部，也順利保持良好成績，一路直升大學部，不僅超會演戲，就連讀書也難不倒她。野村康太今年23歲，是男星澤村一樹的兒子，繼承爸爸帥氣外型的他，擁有俊美五官、184公分的高挑身材，曾在《silent》一劇中演出目黑蓮的同學，獲得許多人氣。《藥師少女的獨語》為日向夏創作的輕小說，被改編成漫畫後接著推出動畫版，作品透過有趣、解謎的故事內容獲得超高人氣，目前小說、漫畫累計發行量已超過4500萬本，為本年度關注度最高的動畫之一。