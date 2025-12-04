我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2025 AAA頒獎典禮12月6日，將在高雄世運主場館登場。（圖／翻攝自IG AAA 2025 ）

《NOWNEWS今日新聞》今（4）日為讀者整理娛樂新聞搶先看：濱崎步上海演唱會遭「不可抗力」取消後，外界掀起「是否空場完整演出」攻防，御用美容師高橋美香發文力挺、稱她在空無一人的場館前仍鞠躬請求演出並完成到安可；本尊稍早再以「I keep moving forward, because I am ayu.」表態，強調會持續前進。另一方面，AAA倒數3天，韓團AHOF證實中國籍成員張帥博因突發因素不來台，加上台籍簡志恩預計明年回歸，本次將以「7缺2」登場，粉絲直呼可惜。濱崎步上海站前夕遭臨時取消，團隊仍在1.4萬空位的場館完成全套曲目並錄影回饋粉絲。陸媒其後引所謂「攝影人員」道歉稱流出為彩排照、「無人演唱會」為不實。對此，御用美容師高橋美香發文還原：濱崎步在全體成員前鞠躬請求上台，升降台啟動前默默落淚，眾人強忍情緒，最終「從開場到安可」完整演出。她直言「最不服氣的應該是她本人」，盼這場充滿對粉絲之愛的Live能被看見。在FNS歌謠祭登場前，濱崎步於社群寫下「I keep moving forward, because I am ayu.」，以英文宣示將持續向前，先前她也在IG貼出空場舞台、滿場燈光與團隊向空椅鞠躬的照片，稱這是「人生最難忘的演出之一」，面對兩派說法角力，她用行動與簡短一句話回應風波，把焦點拉回作品與舞台。10週年「Asia Artist Awards」本週登台，高雄國家體育場備戰中，新生代男團AHOF公告：中國籍成員張帥博因「不可避免的事由」無法參與12/6 AAA與12/7 ACON 2025；台籍簡志恩則依計畫於2026/1/3韓國fan-con歸隊。此次台灣行確定以「7人缺2」上陣，引發粉絲惋惜，也讓「中國籍藝人來台變數」再度成為討論焦點，主辦強調典禮依計畫進行，將以最佳規格呈現舞台。