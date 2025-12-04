根據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）消息指出，NBA美國職籃（National Basketball Association）密爾瓦基公鹿球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）與其經紀人已經和公鹿高層進行談話，雙方將針對安戴托昆波是否續留進行討論，查拉尼亞透露未來幾週雙方將會產生共識，而公鹿總教練瑞佛斯（Doc Rivers）也表示會有交易傳聞流出，主要還是因為球隊戰績不佳，安戴托昆波還是深愛公鹿。

與公鹿高層展開會談　安戴托昆波動向引注目

安戴托昆波本次與球團高層會談，讓外界猜測安戴托昆波是否將要離隊，對此瑞佛斯也跳出來，坦言安戴托昆波還是熱愛公鹿這支球隊，「我認為他不需要向隊友解釋什麼，但若真的有需要，他也會採取行動。我知道他們今天有溝通，而且交流非常順利，所以最後事情會自然發展，我每天都會直接與當事人交流，每一天都是如此。他熱愛密爾瓦基，也深愛著公鹿。」

馬刺手握優質籌碼　成為最有利競爭者

知名記者西德里（Evan Sidery）也發文表示，目前聯盟中有數位高層，認為如果安戴托昆波被擺上交易桌，聖安東尼奧馬刺將是最有利的競爭人選，西德里指出馬刺能夠提供給公鹿未來選秀權、頂級的潛力新秀以優秀的即戰力球員。

本季安戴托昆波場均能夠拿下30.6分、10.7籃板以及6.4次助攻，安戴托昆波在上隔月曾因傷缺賽，公鹿在他不在的期間，僅拿下1勝5敗，即便球隊在今年夏天進行補強，但球隊戰績依舊不見起色。

資料來源：《ESPN》

