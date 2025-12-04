我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）在今年打出不同氣象的洛杉磯湖人，目前以15勝5敗位列西區第2，不過根據湖人的公告，陣中的持球核心唐西奇（Luka Dončić）由於孩子即將出生，必須回國陪產，所以將缺席明（5）日對戰多倫多暴龍的比賽，甚至6日對戰波士頓賽爾提克的比賽唐西奇也無法確定能回歸，對於才剛上西區第2的湖人還說，無疑是一個衝擊。對此少了一名持球核心的湖人，是否會讓詹姆斯（LeBron James）重回控球老本行，也將成為觀賽重點。根據美媒記者史坦恩（Marc Stein）報導，湖人宣布明日對戰暴龍的比賽，唐西奇將因個人因素缺席，後續也披露是因為小孩出生，必須返回斯洛維尼亞，目前也不確定他是否能在隨後對波士頓塞爾提克的比賽中回歸，對於湖人來說接下來的比賽無疑是一大挑戰。唐西奇本季至今的表現堪稱MVP等級。前16場比賽他場均攻下35.3分、8.9籃板、8.9助攻與1.6抄截，投籃命中率47.8%、三分命中率34.1%、罰球81.2%，火力與效率兼具。他不僅是湖人進攻的核心，更是全聯盟最難以阻擋的球星之一。他以精準的場上視野、強大單打能力與全方位得分手段，也已經進入年度MVP的討論行列。隨著唐西奇缺陣，湖人屆時將少掉一個持球核心，這樣湖人是否讓詹姆斯重拾持球的工作也將成為焦點。本季詹姆斯的角色已經退居第3甚至第4持球點，如果他在唐西奇缺戰的比賽中擔任控場工作，與其他球員的配合是否順暢也將成為關注重點。