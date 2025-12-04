NBA美國職籃（National Basketball Association）孟菲斯灰熊球星莫蘭特（Ja Morant）近期受到傷病以及場外風波影響，並深陷交易傳聞中，根據《ESPN》報導，莫蘭特目前在聯盟中的評價迅速下滑，對於灰熊來說想要交易莫蘭特的難度提高不少。
莫蘭特多重問題纏身 灰熊交易難度高
《ESPN》在報導中透露，一支東區球隊高層表示，莫蘭特實力下滑且加上一張大約，這個組合實在太糟糕，即便不看合約莫蘭特的場外風波，也讓他不會想要莫蘭特加入他的球隊。
莫蘭特本季至今僅出賽12場，在過去兩季也只合計出賽59場，頻繁的傷病讓外界對他的健康和持續競爭力感到懷疑。他的得分平均更是連續五季下滑。一位西區總管表示：「莫蘭特一路往下走。我不知道這和動力不足有沒有關係，但你必須看清本質。我不確定他的身體狀況還能不能支撐他。」
一改往日消極態度 莫蘭特成灰熊領袖
莫蘭特是灰熊看板球星，也曾被視為NBA未來門面之一，但在多次場外爭議與場上表現停滯後，原本的期待已大幅消退，更雪上加霜的是，莫蘭特合約還剩兩年、總額超過8600萬美元（約合新台幣26億），要交易掉如此大合約並不容易，尤其是對象還是一位在傷病與態度上都充滿疑問的球員。
但近期莫蘭特在場邊展現積極態度，得到灰熊總教練伊薩洛（Tuomas Iisalo）的認可，表示他目前正擔任球隊領袖的角色，而灰熊經歷了開季的低潮，目前戰績也開始回溫，目前拿下9勝13敗暫居西區第9。
資料來源：《The Sporting News》
