NBA美國職籃（National Basketball Association）鳳凰城太陽當家球星布克（Devin Booker）在對陣洛杉磯湖人的比賽剛達成生涯總得分17000分後，就因腹股溝拉傷提前退場。太陽球團今（4）日宣布布克將至少缺陣一週，並將錯過未來幾場關鍵賽事，包括對陣休士頓火箭和明尼蘇達灰狼的硬仗。布克在美國時間週一晚間對陣湖人的比賽首節提前退場，下半場更換上便服，確認無法續戰。可惜的是，他正是於比賽中達成生涯總得分17000分的里程碑後不久受傷。太陽總教練奧特（Jordan Ott）賽後表示，布克的傷情可能發生在他試圖在湖人長人海耶斯（Jaxson Hayes）頭上完成進攻時，「他倒地了，但我認為並不是馬上發生的。他提到可能是幾個回合之後，你顯然能看到他試圖伸展。在那個時間點，我們大概知道這些情況會如何發展。」本季至今，布克場均貢獻25分、4.3籃板、6.7助攻，投籃命中率45.7%。儘管得分是自2017-18賽季以來的新低，但他仍是太陽13勝9敗大好開局的核心人物。然而，根據《Statmuse》統計，太陽在布克缺陣時的歷史戰績為41勝87敗，這項數據也凸顯了他對球隊的重要性。儘管布克受傷離場，但太陽最終還是贏了湖人，其中功不可沒的是後衛（Dillon Brooks）。他當晚表現出色，全場26投15中攻下驚人的，正負值高達+22，連傳奇中鋒「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）也公開稱讚他的表現。隨著布克進入傷兵名單，布魯克斯將成為未來一週的球隊核心。此外，太陽預計也會讓艾倫（Grayson Allen）、在對湖人一戰砍下28分的吉萊斯皮（Collin Gillespie），以及古德溫（Jordan Goodwin）有更多出賽時間。布克缺陣將讓太陽隊面臨嚴峻考驗。他們目前以13勝9敗的戰績暫居西部第7，僅落後第6名的灰狼0.5場勝差，領先金州勇士2場勝差。布克確定錯過對陣火箭和灰狼的比賽。而他能否在美國時間下週一對陣奧克拉荷馬雷霆的NBA 盃八強淘汰賽中復出，成為外界關注的焦點。這場八強戰的勝者將晉級拉斯維加斯四強賽。儘管布克可能渴望回歸，但考量他過去腹股溝舊傷的病史，太陽醫療團隊也會謹慎評估，以球員健康為第一考量。