▲子瑜的回台效應，讓TWICE的演唱會更加難搶。（圖／記者陳雅蘭攝）

▲TWICE臺北大巨蛋演唱會全面開賣，短短3分鐘內就全數售罄。（圖／翻攝自拓元售票官網）

韓國天團TWICE明年3月重返台北大巨蛋，今（4）日上午11點全面開賣，卻在短短3分鐘內所有票券瞬間售罄，許多粉絲準時登入拓元售票系統，卻連熟悉的藍圈圈都還沒看到，畫面就直接跳出「無可售座位」，讓ONCE（粉絲名）大喊：「我才轉了一次圈圈出去，就全部賣完了」、「根本沒搶，是被電腦秒判淘汰」。隨著開賣時間到點，拓元售票系統瞬間湧進大量搶票人潮，許多人點進頁面的那一刻甚至直接卡住，只有白茫茫的空白畫面，完全來不及選位，就算偶爾成功進入座位區，也是眼睜睜看著剩餘座位數從「熱賣中」狂掉到「已售完」。社群平台瞬間被哀號洗版，粉絲崩潰表示：「我以為我家網路斷線」、「才按一下刷新就整場不見」、「我的手刀速度完全輸給各路神仙」。《NOWNEWS今日新聞》記者實測轉一圈就被退出來，接著就全數顯示「已售完」，可見TWICE的超高人氣。TWICE在台灣擁有極高人氣，尤其台灣成員子瑜上次返台開唱後熱度再度飆升，使得這次大巨蛋演唱會被視為巡演中最具「必搶指標」的一站，再加上TWICE身為K-pop第三代女團代表，成軍10年仍擁有龐大粉絲基底，各國ONCE早在開賣前就已磨刀霍霍，甚至有海外粉絲飛來台灣找朋友協助搶票，可見場次珍貴程度。搶票結束後，各大平台留言湧爆，粉絲紛紛貼出自己「被秒殺」的慘況。有網友大喊：「我只是進去轉一圈，系統就叫我回家了」、「搶票成功的是人類嗎」，甚至還有人調侃：「拓元今天不是售票，是在做壓力測試。」不少人也苦中作樂，分享反向心法：「進場前一直告訴自己搶不到，結果真的沒搶到，但至少心比較平靜。」由於票券全數消失得太快，不少粉絲已開始敲碗主辦能否公布是否有加場、加票或後續票券釋出資訊。有網友激動表示：「拜託再開一場，我連登入畫面都沒看到」、「希望主辦能聽到ONCE的呼喊」，目前主辦尚未做出進一步公告，但粉絲的期待值已持續往上攀升，期望還有機會親眼看到TWICE在大巨蛋開唱。