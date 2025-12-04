我是廣告 請繼續往下閱讀

密爾瓦基公鹿今（4）日在主場迎戰東區龍頭底特律活塞，雙方打了一場戲劇性十足的比賽。賽前深陷交易傳聞的公鹿，在開賽僅3分鐘就遭遇當家球星「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）傷退的重擊。然而，他們在最多落後18分的劣勢下，仍憑藉全隊的努力，以113：109爆冷逆轉險勝活塞，暫時終止了近期的低迷戰機與士氣。字母哥是在一次無對抗的回合中突然倒地，摸著自己的右小腿，隨後被攙扶下場。公鹿官方很快宣布，他因右小腿拉傷本場比賽不會回歸。賽後，公鹿主帥瑞佛斯（Doc Rivers）透露，字母哥正在接受核磁共振檢查（MRI），初步已排除阿基里斯腱（跟腱）受傷的可能，讓球迷暫時鬆了一口氣。字母哥的傷退對公鹿無疑是雪上加霜。此前，ESPN名記（Shams Charania）剛爆料，字母哥與經紀人正在與公鹿展開對話，討論未來去留，讓球隊士氣略顯動盪。數據顯示，當字母哥不在場時，公鹿百回合僅得到107.7分，相當於聯盟倒數第三的水準。儘管字母哥提前退場，活塞趁機將領先優勢擴大到18分，但公鹿展現驚人的韌性。第二節，活塞進攻火力下滑，公鹿靠替補球員的出色表現緊咬比分，半場追至49：52，僅落後3分。進入決勝節，公鹿打出本場首次單節30分以上的得分，成功反超比分。小波特（Kevin Porter Jr.）和羅林斯（Ryan Rollins）成為逆轉的關鍵人物。小波特全場貢獻26分、7助攻，羅林斯拿下22分、8助攻，格林（AJ Green）飆進5記三分球、砍下19分。最終，公鹿在比賽最後時刻頂住壓力，以113：109爆冷擊敗東區第一的活塞，終結了活塞的二連勝。