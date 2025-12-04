我是廣告 請繼續往下閱讀

▲加盟湖人後，賈霸與魔術強森（Magic Johnson）攜手開啟「Showtime」王朝，帶隊奪下五座總冠軍，他個人也再添一座總決賽MVP。（圖／美聯社／達志影像）

▲巴克利後續先後效力鳳凰城太陽與休士頓火箭，雖仍保持頭牌球星水準的演出，但始終與總冠軍無緣。（圖／美聯社／達志影像）

▲2010年夏天，「詹皇」LeBron James做出震撼聯盟的決定，選擇加盟邁阿密熱火與韋德、波許組成三巨頭。（圖／美聯社／達志影像）

▲杜蘭特做出「加盟73勝勇士」這個備受爭議的選擇。最終他三度率隊進總冠軍賽，拿下兩座總冠軍與兩座FMVP。（圖／美聯社／達志影像）

▲2018年雷納德被交易至多倫多暴龍，雖然僅效力一年，卻在那一年帶領暴龍拿下隊史首冠，雷納德也再度包辦FMVP。（圖／美聯社／達志影像）

密爾瓦基公鹿當家球星「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）近日被爆已經與經紀人共同與公鹿球團進行協商，討論未來去留。多方報導指出，他已開始為潛在轉隊做準備。字母哥這樣級別的球星一旦轉隊，往往足以撼動整個聯盟的戰力格局。然而，若字母哥選擇現在轉隊，也已經不是首位在巔峰期選擇離隊尋求新舞台的超級球星。回顧美國職籃歷史，許多巨星也曾在最輝煌的階段走出舒適圈，各自開啟截然不同的生涯篇章。1969年賈霸以狀元身分加入公鹿，新秀年便繳出28.8分、14.5籃板的全明星身手；第2年更奪下例行賽MVP，並率公鹿拿下隊史首冠。然而在1975年，面臨球隊低潮的他選擇離隊，最終轉戰洛杉磯湖人。加盟湖人後，賈霸與魔術強森（Magic Johnson）攜手開啟「Showtime」王朝，帶隊奪下五座總冠軍，他個人也再添一座總決賽MVP，成為NBA史上最偉大的中鋒之一。巴克利1984年被費城76人選中，雖然當時隊中星光熠熠，他仍憑著強悍的球風脫穎而出。然而多年來球隊戰績停滯，加上管理層操作不佳，終於在1992年產生裂痕。巴克利後續先後效力鳳凰城太陽與休士頓火箭，雖仍保持頭牌球星水準的演出，但始終與總冠軍無緣，成為NBA最具代表性的「無冕王」之一。詹姆斯以狀元身分加入家鄉球隊克里夫蘭騎士，新秀年便帶動球隊實力大躍進，數度闖入總冠軍賽，卻始終遭遇失利。無論是2007年被馬刺橫掃，或2009年、2010年先後被魔術與塞爾提克淘汰，都讓詹姆斯對球隊在休賽季的補強失望至極。2010年夏天，他做出震撼聯盟的決定，選擇加盟邁阿密熱火與韋德、波許組成三巨頭。結果轉隊後不僅4年內4度進軍總冠軍賽，還兩度奪得冠軍與兩座FMVP，證明他的選擇是正確的。杜蘭特在雷霆期間與衛斯特布魯克（Russell Westbrook）、哈登（James Harden）組成氣勢驚人的「雷霆三少」，但2012年敗給熱火後，就很難再突破瓶頸。2016年季後賽雷霆在3：1領先下遭勇士逆轉，成為他決心離隊的關鍵。休賽季杜蘭特做出「加盟73勝勇士」這個備受爭議的選擇。儘管當時的輿論將他推上風口浪尖，但杜蘭特隨即用表現證明自己，最終他三度率隊進總冠軍賽，拿下兩座總冠軍與兩座FMVP。雷納德以「超齡防守者」之姿崛起，2014年憑藉總決賽對詹皇的防守表現奪下FMVP，正式接下馬刺新核心重任。然而2017-18年因傷勢與隊醫、管理層多次出現歧見，最終關係破裂。2018年他被交易至多倫多暴龍，雖然僅效力一年，卻在那一年帶領暴龍拿下隊史首冠，雷納德也再度包辦FMVP，成為NBA歷史上唯一帶領東西區兩隊奪冠並拿下FMVP的球員。巔峰期離隊背後的目的多半是追逐冠軍、改善環境或尋求更好的舞台。其中詹姆斯、杜蘭特、雷納德最終如願捧盃；賈霸更締造王朝；唯獨巴克利空留遺憾。如今字母哥面臨生涯新選擇，他的抉擇無疑將牽動NBA歷史的下一個篇章。