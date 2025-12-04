我是廣告 請繼續往下閱讀

就在傳奇控衛「CP3」保羅無預警遭洛杉磯快艇釋出的震撼消息傳出後，一張出現在保羅Instagram限時動態的截圖，瞬間將球迷的情緒從震驚轉為感動。照片中，保羅滿臉笑容地與昔日「空接之城」的老戰友葛里芬（Blake Griffin）及喬丹（DeAndre Jordan）進行視訊通話。這三位曾定義快艇隊史最輝煌也最充滿張力時代的球星，在保羅離開快艇的這一夜重新聚首，讓無數球迷感嘆：「青春回來了！」回顧過往，這組三巨頭雖然聯手將快艇打造成西區強權，但關於保羅與葛里芬之間「瑜亮情結」的傳聞從未間斷。前隊友瑞佛斯（Austin Rivers）早在2017年就曾向《運動畫刊》透露：「布雷克和克里斯的關係很詭異，沒人知道誰才是老大，如果你有話想說，最後往往會演變成一場爭吵。」當年的不歡而散，讓這張同框照更顯得難能可貴。隨著時間推移，兩人早已盡釋前嫌。保羅曾公開表示離開後更懂得欣賞葛里芬；葛里芬也在2022年受訪時坦言，當年的衝突被外界過度放大，「當球隊贏不了球時，問題就會被複雜化，畢竟我們當時花了很多時間相處。」如今在保羅被快艇「二度分手」的時刻，昔日戰友第一時間的視訊陪伴，被外界解讀為最具象徵意義的和解。社群媒體上瞬間湧入大量懷舊留言，有資深快艇迷感性寫道：「看到這一幕，我的內在小孩被治癒了。」也有網友幽默地聯想到三人離開快艇的方式都不算體面（葛里芬當年剛續約就被交易），開玩笑說：「他們現在團結在一起，大概是因為都對快艇球團感到不滿吧？」更有球迷唏噓感嘆時光飛逝，當年看似最隨性的喬丹，竟然是三人中唯一還在聯盟打球（效力鵜鶘）的球員，而葛里芬已轉任球評，保羅則前途未卜。這張照片不僅代表著「空接之城」的正式落幕，也喚起了球迷對於那支「原本該奪冠」隊伍的無限惋惜。