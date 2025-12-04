洛杉磯快艇於昨（3）日無預警宣布與「控衛之神」保羅（Chris Paul）分道揚鑣，不僅震撼整個NBA美國職籃（National Basketball Association），就連隊友哈登（James Harden）也說他和全世界一樣震驚又困惑。另一方面，曾來台加盟桃園雲豹的前NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）則趁勢發聲，公開喊話邀請「CP3」來台灣打球，引起球迷熱議。
哈登：我也是起床滑手機才得知消息
保羅去年休賽季與快艇簽約，展開生涯第二次效力洛杉磯的旅程，並表示本季將會是他在NBA的最後一年。然而原本被視為溫馨告別之旅的賽季，如今卻因突如其來的裁員而陷入不確定。多家美媒指出，快艇高層對於保羅近期「持續抱怨球隊方向」感到不滿，甚至有消息稱他與總教練泰倫．盧（Tyronn Lue）已長達數週沒有交談，使得雙方關係急速惡化。
根據《ESPN》記者Ohm Youngmisuk報導，連老戰友哈登都完全不知情。他受訪時表示：「我起床後滑社群媒體才看到。我和你們所有人一樣震驚又困惑。這件事真的讓我嚇一跳，但不只是保羅，球隊最近已經有很多問題，只是這一切不在我的掌控範圍內。」
魔獸立刻伸出橄欖枝：CP3來台灣一起打球吧！
保羅下一步動向尚未明朗，但已曾來台打過球的霍華德第一時間在社群上喊話，邀請保羅加入台灣的TAT 聯賽。「魔獸」搞笑喊話：「哎呀保羅，不如就讓這件事成真吧。你也看到了他們是怎麼對待我們的。我們可以一起到海外，在我們40多歲的時候一起打球！」
其實這並非霍華德首次招募保羅，過去他與太陽合約即將到期時，他就曾發出邀請。魔獸更以「積極招募」著稱，過去也有多位前NBA球員被他成功帶到TAT聯賽。
雖然保羅已公開強調不願再離家漂泊，但身為一位仍具價值的老將，再加上本季已經是保羅的最後一年職業生涯，外界依舊相信會有NBA球隊願意出手招募。
消息來源：《ESPN》
