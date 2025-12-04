我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯快艇本季戰績陷入泥淖，球團無預警宣布與12屆全明星後衛保羅(Chris Paul)分道揚鑣，這顆震撼彈讓NBA聯盟議論紛紛。儘管雙方緣分已盡，但這筆帳該怎麼算卻是一門大學問。美媒分析指出，由於保羅簽下的是「全額保障」合約，快艇若選擇直接裁人，恐將面臨全額支付薪資的代價，因此「交易」或許才是球團眼中的最佳解方。快艇籃球事務總裁法蘭克(Lawrence Frank)在聲明中雖然強調「沒人怪罪保羅」，並表示球隊將協助他邁向生涯下一階段，但外界普遍認為，快艇開季5勝16敗的慘澹表現，才是導致這位傳奇控衛「回鍋」之旅草草收場的主因。保羅本人顯然也對此措手不及，他在深夜於Instagram寫下：「剛發現我被送回家了。」現在最大的問題在於，快艇該如何處理保羅的合約？保羅在休賽季以自由球員身分，與快艇簽下了一紙一年360萬美元(約新台幣1.12億元)的老將底薪合約。這份合約金額雖然遠低於他先前在聖安東尼奧馬刺的兩年1090萬美元，但關鍵在於這360萬美元是「全額保障」。這意味著，無論快艇在何時選擇釋出(Waive)保羅，球團在法律上都有義務支付他合約中的每一分錢。這筆金額將佔據約220萬美元的薪資上限空間，同時產生同等金額的「死錢(Dead Cap)」。目前保羅雖然已離開球隊，但尚未被正式釋出。美媒分析，快艇與保羅的「分手費」將取決於接下來的三種劇本：直接釋出(Waive)： 這是最乾脆但也最昂貴的方式。快艇必須支付保羅剩餘的所有薪水。買斷合約(Buyout)： 雙方坐下來談判，達成一個雙方都能接受的離隊金額，這能讓快艇少付一點錢，保羅也能恢復自由身加盟強隊。尋求交易(Trade)： 這是快艇最樂見的劇本。保羅將在12月15日正式解除交易限制，屆時快艇若能將他交易出去，剩餘的薪水將由新東家承擔，快艇不僅省錢，還能換回資產。除了錢的問題，這波操作對快艇的陣容名單也有影響。一旦保羅離隊，將空出一個球員名額。然而，根據《ESPN》薪資專家巴比·馬克斯(Bobby Marks)指出，由於快艇受到薪資規範(觸發第一層土豪線)限制，他們無法隨意簽下第15名球員。更麻煩的是，如果快艇選擇直接裁掉保羅，受限於聯盟規定，他們至少在兩週內無法簽下新的自由球員來填補空缺。因此，專家推測快艇最可能的策略，是等到12月15日後，嘗試將保羅交易換取另一名領有老將底薪的球員，這將是傷害最小、最符合經濟效益的操作。