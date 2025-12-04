我是廣告 請繼續往下閱讀

▲BENI在中國演唱會不僅沒被取消，反而座無虛席。（圖／我是BENI微博）

日本內閣總理大臣高市早苗的「日本有事論」，導致近日中國、日本關係緊張，甚至有許多日本藝人在中國的活動遭到取消，如濱崎步開唱前一天被告知取消、大槻真希上海音樂節活動中被斷電請下台等，引起許多爭議。不過人氣歌手BENI（安良城紅）在廣州的演唱會卻順利舉行，現場還座無虛席，讓她開心在社群發文寫下：「LOVE CHINA！」BENI上月29日在廣州舉辦了「紅 Premium Live」個人演唱會，她的演出不僅沒有因為國際情勢遭到取消，反而全場座無虛席，事後她在社群曬出現場照，可以看見所有粉絲手中都拿著螢光棒，看起來沒有任何空位，可見她出道多年累計的高人氣。昨（3）日BENI在微博發文寫下：「LOVE GUANGZHOU，LOVE CHINA，謝謝大家，我愛你們，下次見！」用中、英文雙語寫下對粉絲愛，同時她也在IG用英文寫下，「I love you Guangzhou. Till next time!」，表達了在中日國際關係緊張的狀況下，順利完成演出的喜悅。今年39歲的BENI（安良城紅）為日、美混血，學生時期曾在美國留學，當時學習了鋼琴和舞蹈，返回日本後參加了國民美少女比賽，後來正式出道成為歌手，獲得良好成績。今年五月參加中國歌唱選秀節目《歌手2025》，靠著過人實力獲得了第5名，在中國累計許多知名度。