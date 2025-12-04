我是廣告 請繼續往下閱讀

▲日本資深女星中島豐（中）今年7月頂著消瘦身影現身電影活動。（圖／翻攝自X）

日本資深女星中島豐（中島ゆたか，本名上野豐）在三年前被檢查出罹患大腸癌，經過長時間的治療，她仍不敵病魔於11月27日晚上11點15分離世，享壽73歲，她生前最後身影也曝光，今年7月她曾挺著消瘦身影現身電影活動，讓許多影迷感到相當不捨。根據日媒報導，東映電影公司於昨（3）日發布了中島豐離世的消息，葬禮將由她的長女擔任喪家，舉辦僅有家人、友人參加的簡單葬禮「家族葬」，讓許多影迷感到相當不捨。中島豐約在3年前被診斷出罹患大腸癌，當時她並沒有放下手上工作，一邊接受手術、一邊工作、一邊和病魔抗戰，敬業精神令人佩服。中島豐最後一次露面是在今年7月，她參加了電影《卡車野郎》的五十週年座談會，當時她頂著非常消瘦的身體來到現場，不過她仍然展現屬於演員的專業笑容，絲毫不像被病魔纏身的樣子。中島豐在1952年10月5日出生於茨城縣，在1971年被選為太平洋小姐日本代表，同年在世界大賽中獲得第二名，同時期，她簽約進入東映電影公司，陸續拍攝許多電影獲得知名度，代表作為《卡車野郎》，是陪伴日本觀眾一起成長的實力派女星。