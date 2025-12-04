美國ESPN記者Ramona Shelburne爆料，若密爾瓦基公鹿球星「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）正式進入交易市場，公鹿將索取非常高昂的報價，至少要「4、5個首輪選秀權加上優質年輕球員」。金州勇士將比洛杉磯湖人、紐約尼克更具機會完成震撼聯盟的交易。她指出，勇士擁有更完整的選秀資產與年輕球員，可提出勝過多支競爭球隊的報價。
湖人沒有籌碼 難以和勇士等買家匹敵
Shelburne於《ESPN LA710》節目中表示，密爾瓦基公鹿不會在沒有重大回報的情況下交易這位兩屆MVP，預期開價將是「4至5張首輪選秀權加優質年輕球員」。相比之下，湖人缺乏足夠的首輪籌碼，手中僅能動用一枚首輪選秀權，難以匹敵其他潛在買家。
她點名亞特蘭大老鷹、奧蘭多魔術、邁阿密熱火與金州勇士都是比湖人、尼克更具實力的競爭者，其中勇士可提供最具吸引力的方案。勇士的報價可圍繞庫明加庫明加（Jonathan Kuminga）、穆迪（Moses Moody）、波傑姆斯基（Brandin Podziemski）等年輕主力，再外加最多三枚首輪選秀權與選秀交換權，讓公鹿能獲得即戰力與未來資產的兼具補強。
正如Shelburne所指出的，湖人隊目前只有一個可交易的首輪選秀權，卻有一大批即將到期的合約——八村壘、文森特（Gabe Vincent）、克雷貝爾（Mexi Kleber）和海斯（Jaxson Hayes）。由於里夫斯（Austin Reaves）在2026年擁有自由球員選項，公鹿隊在沒有續約承諾的情況下，可能不願意輕易交易得到他。另外值得注意的是，史馬特（Marcus Smart）和艾頓（Deandre Ayton）的合約中包含2026-27賽季的球員選項，他們能否長期留在洛杉磯也未可知。
字母哥掌握最終決策權
此外，ESPN記者Brian Windhorst補充，即使多隊有興趣，最終仍掌握在字母哥本人手裡。他指出，字母哥可以指定心儀球隊，再由公鹿在該方向上談判交易。他同時透露，休賽季時字母哥對尼克有明確興趣，如今是否仍然考慮紐約值得觀察。「屆時Giannis會指示公鹿隊他想被交易到哪支球隊，然後公鹿隊會努力與那支球隊達成最好的交易」。
這也是勇士可能有一些優勢的原因，雖然灣區籌碼可能不如奧克拉荷馬雷霆（如果他們想的話）擁有數不清的選秀權可供應，但字母哥和柯瑞互相欣賞，如果他們之間有過通話，那麼一切情況將會不同。
字母哥要來 對勇士也是甜蜜負荷
阿德托昆博本季的薪水約為5410萬美元。如果勇士隊想透過交易來匹配這個數字，他們就必須送走巴特勒（Jimmy Butler）或格林（Draymond Green）其中一人，加上庫明加（以及其他籌碼）。但這只是個開始。
交易巴特勒對勇士來說無疑是沉重的打擊。他一直是柯瑞時代勇士隊的得力幹將，而且勇士隊上賽季才剛剛透過交易得到他。送走格林的方案更是讓人難以想像，他是球隊防守核心，更是四冠元老，不斷是勇士體系樞紐，也是柯瑞（Stephen Curry）多年戰友。
如果公鹿真的要交易字母哥，他們肯定會想要得到一大筆籌碼。一個36歲的巴特勒遠遠不夠。此外，由於勇士隊還需要補足薪資空間，穆迪可能也得被加入交易。這意味著勇士隊在這筆交易中很可能將失去三名以上的輪換球員。
根據最新報導，字母哥與經紀人Alex Saratsis已與公鹿管理層展開「未來方向」對話，預計數周內將有答案，決定他是否會在交易截止日前成為市場最大焦點。隨著公鹿戰績陷入低迷，字母哥的動向勢必牽動聯盟版圖，而勇士是否會在這波超級球星風暴中扮演最大黑馬，將成為本季最關鍵的故事線之一。
消息來源： ESPN Los Angeles
