金州勇士迎來後場重大補強。據ESPN知名記者（Shams Charania）報導，後場防守悍將梅爾頓（De’Anthony Melton）已正式獲准上場，將在週四作客費城對戰76人的比賽迎來賽季首秀，距離他在2024年12月4日接受前十字韌帶手術，剛好滿一整年。對傷兵連連的勇士而言，梅爾頓的回歸來得正是時候。柯瑞（Stephen Curry）因股四頭肌傷勢缺席三連客，巴特勒（Jimmy Butler）、庫明加（Jonathan Kuminga）、戴維斯（Trayce Jackson-Davis）、波斯特（Quinten Post）與霍福德（Al Horford）也都掛上問號，後場組織與防守壓力瞬間倍增。如今，擅長持球壓迫、防守換防與外線投射的Melton終於回到陣中，立刻能在攻防兩端填補關鍵缺口。勇士於2024年休賽季簽下梅爾頓，就是為了強化柯瑞身旁的防守火力。他在去年短短六場比賽中便展現價值，Melton在場時球隊每百回合淨勝對手10.9分，後場攻防配置清晰、輪轉流暢。然而他在2024年11月對獨行俠時不幸撕裂前十字韌帶，被迫提前報銷。雖然梅爾頓的合約後來被用作交易換回施羅德（Dennis Schroder），但進入自由市場後雙方仍決定再度合作，勇士於10月1日重新將他簽回，如今終於迎來這名後場核心的復出時刻。梅爾頓的歸隊勢必帶動勇士輪換變化。波傑姆斯基（Brandin Podziemski）、希爾德（Buddy Hield）、小柯瑞（Seth Curry）、理查德（Will Richard）與斯賓塞（Pat Spencer）近期分擔大量後場時間，但梅爾頓依舊是其中最可靠的攻防即戰力。他能在第一線壓迫持球者，破壞對手戰術流程，讓勇士久違地找回開季欠缺的防守強度。儘管梅爾頓將以時間限制方式逐步回到比賽節奏，但即便受限，他的存在仍足以穩定勇士的外圍防守，減輕波傑姆斯基與替補後場的負擔，並重新為科爾（Steve Kerr）帶回「攻防兼備」的調度彈性。勇士目前戰績11勝11敗，攻守皆不夠穩定，缺乏能在後場改變比賽節奏的防守者。而梅爾頓正是這類球員。他的壓迫防守、外線投射與快速決策，將在柯瑞缺陣時成為勇士最重要的補強。