▲陳意涵（左）2日登陶晶瑩（右）節目《陶色新聞》，爆料之前跟許瑋甯拍《光開門就很忙了》時，她整晚視訊邱澤，曝光小倆口超甜互動，還笑喊：「我都不打給我老公」。（圖／YouTube@921ufonetwork）

▲AAA彩排照曝光！有工作人員曝光場內照，QWER似乎是第一組彩排的藝人，引來大批粉絲討論。（圖／IG@qwerband_official）

《NOWNEWS今日新聞》今（5）日為讀者整理娛樂新聞搶先看，粿粿與范姜彥豐婚變持續延燒，日前傳出雙方因贍養費談不攏，不料近日又爆出已協議出滿意的百萬數字，粿粿還加碼1條件，那就是范姜彥豐不能再咬王子；陳意涵上陶晶瑩節目《陶色新聞》爆料之前跟許瑋甯拍節目時，對方整晚視訊邱澤，讓她忍不住笑喊「我都不打給我老公了」；韓國AAA頒獎典禮將在週末於高雄世運登場，昨日已有藝人開始抵達台灣，網路上還出現工作人員PO的彩排照，爆料第一組人馬是QWER。女星粿粿和老公范姜彥豐10月底正式爆出婚變，粿粿出軌王子（邱勝翊）讓范姜彥豐心死答應離婚，並要求千萬贍養費。但這個金額在雙方來回拉扯後，從2000萬一路降到800萬還是破局，所以范姜彥豐才透過影片公開粿粿出軌真相。但現在傳出雙方已協議出滿意的百萬數字，不過詳細金額不願透露；粿粿還加碼1條件，那就是范姜彥豐不能再咬王子。女星陳意涵在上個月28日與老公一起參加邱澤與許瑋甯的婚禮，還在邱澤對許瑋甯講誓詞時感動大哭，被陶晶瑩拍下後公開，直接讓大家笑翻。而在2日，陳意涵登上陶晶瑩的節目《陶色新聞》，兩人也在節目中提到當天婚禮，陳意涵不只透露當天因為怕會被網友說沒邊界感，所以一直坐在坐位上不敢動，還爆料之前跟許瑋甯拍攝《光開門就很忙了》時，許瑋甯整晚跟邱澤視訊，散發濃濃愛意，並搞笑自爆「我都不打給我老公了」。韓國AAA頒獎典禮將在週末於高雄世運登場，昨（4）日已有藝人抵達台灣，網路上更出現工作人員PO出的彩排照，開心喊，「AAA 2025彩排開始囉」，更高喊第一組人馬是QWER，掀起熱烈討論。