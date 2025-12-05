近期密爾瓦基公鹿的兩屆MVP「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）深陷交易傳聞，外界自然相當好奇他的下一個落腳處會在哪，其中洛杉磯湖人就是許多美媒推測的下家之一。根據《Fox Chicago》主播卡內利斯（Lou Canellis）透露，洛杉磯湖人超級球星唐西奇（Luka Dončić）曾經主動向球團詢問，是否有可能運作交易，將他帶到洛杉磯。
卡內利斯爆料：唐西奇曾親自詢問湖人找來字母哥的可能性
卡內利斯在節目中表示：「我可以百分之百確定，幾個月前，Giannis確實想被交易。他的首選是紐約尼克，而尼克方面不願意給超過唐斯（Karl-Anthony Towns）的籌碼，這樣的方案無法讓公鹿接受。」
他進一步指出，除了紐約之外，湖人也曾和公鹿進行接觸，而唐西奇更是親自出面了解是否能促成交易：「湖人確實問過，唐西奇本人也問過，想看看湖人是否能和公鹿完成一筆交易。記住，Giannis想離開，是因為他想贏。」
社群清空惹議 外界再度揣測交易風暴
今年夏天圍繞字母哥的交易傳聞曾一度甚囂塵上，而在NBA例行賽進行約一個半月後，相關話題再次升溫。日前他突然刪除社群媒體上所有與公鹿相關的資訊，引發外界猜測是否準備提出交易申請，雖然目前仍未有正式動作，但市場上的傳聞再度浮上檯面。
根據美媒報導，有消息指出，公鹿甚至有可能在今年跨年前就做出重大決定。
若組成唐西奇＋詹姆斯＋字母哥 將成奪冠超級組合
若湖人真的成功引進字母哥，他、唐西奇、詹姆斯以及里夫斯有望組成「四巨頭」，將具備瞬間改變聯盟版圖的威力。然而，要促成這樣的交易，湖人勢必得付出極為高昂的代價，《Bleacher Report》就列出「10換2」的交易方案。
此外，字母哥的合約在2027-28球季有球員選項，即使遭交易，他也至少會在新東家效力約1.5 個賽季後擁有選擇離開的權利；除非提前達成續約，否則留下的保證有限。儘管湖人目前並非是外界認為最有可能得到字母哥的球隊，但湖人向來擅長交易來大牌球星，外界也不敢輕忽他們在市場操作上的能力。
字母哥傷勢要缺陣2至4周
目前字母哥因右小腿拉傷預計缺陣2至4周。本季至今出賽17場，他場均攻下28.9 分、10.1籃板、6.1助攻，投籃命中率高達63.9%，三分命中率也高達43.4%，在平均29.1分鐘上場時間內展現MVP級別的效率。
我是廣告 請繼續往下閱讀
卡內利斯在節目中表示：「我可以百分之百確定，幾個月前，Giannis確實想被交易。他的首選是紐約尼克，而尼克方面不願意給超過唐斯（Karl-Anthony Towns）的籌碼，這樣的方案無法讓公鹿接受。」
他進一步指出，除了紐約之外，湖人也曾和公鹿進行接觸，而唐西奇更是親自出面了解是否能促成交易：「湖人確實問過，唐西奇本人也問過，想看看湖人是否能和公鹿完成一筆交易。記住，Giannis想離開，是因為他想贏。」
社群清空惹議 外界再度揣測交易風暴
今年夏天圍繞字母哥的交易傳聞曾一度甚囂塵上，而在NBA例行賽進行約一個半月後，相關話題再次升溫。日前他突然刪除社群媒體上所有與公鹿相關的資訊，引發外界猜測是否準備提出交易申請，雖然目前仍未有正式動作，但市場上的傳聞再度浮上檯面。
根據美媒報導，有消息指出，公鹿甚至有可能在今年跨年前就做出重大決定。
若組成唐西奇＋詹姆斯＋字母哥 將成奪冠超級組合
若湖人真的成功引進字母哥，他、唐西奇、詹姆斯以及里夫斯有望組成「四巨頭」，將具備瞬間改變聯盟版圖的威力。然而，要促成這樣的交易，湖人勢必得付出極為高昂的代價，《Bleacher Report》就列出「10換2」的交易方案。
此外，字母哥的合約在2027-28球季有球員選項，即使遭交易，他也至少會在新東家效力約1.5 個賽季後擁有選擇離開的權利；除非提前達成續約，否則留下的保證有限。儘管湖人目前並非是外界認為最有可能得到字母哥的球隊，但湖人向來擅長交易來大牌球星，外界也不敢輕忽他們在市場操作上的能力。
字母哥傷勢要缺陣2至4周
目前字母哥因右小腿拉傷預計缺陣2至4周。本季至今出賽17場，他場均攻下28.9 分、10.1籃板、6.1助攻，投籃命中率高達63.9%，三分命中率也高達43.4%，在平均29.1分鐘上場時間內展現MVP級別的效率。