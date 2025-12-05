我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林吟蔚用音樂創作表達對父親的思念。（圖／年代提供）

歌手林吟蔚自選秀節目《超級偶像》出道，以漂亮外型和清亮歌聲被封「甜美歌姬」，近年她將膾炙人口的歌曲重新以台語詮釋，同時跨足戲劇領域，參與古裝電視劇的演出，演歌雙棲的她登上《聚焦2.0》分享爸爸安迪因病離世前的飲食習慣。隨著年齡增長，她開始正視健康狀況，面對體檢卵巢數值的變化，林吟蔚今年決定凍卵，希望替未來保留更多可能性，給自己一份選擇與保障。今年35歲的林吟蔚，在《聚焦2.0》節目中坦言自己兩年前健康檢查時，發現卵巢功能指數偏低，讓她驚訝又心慌，今年她鼓起勇氣凍卵，為未來保留更多選擇。節目中專家提醒，女性卵巢功能在通常34歲後斷崖式下滑，若AMH（抗穆勒氏管荷爾蒙）數值低於2，可能就是卵巢功能衰竭的徵兆，林吟蔚的經驗也成為許多女性關注自身生育健康的重要提醒。林吟蔚遺傳爸爸安迪的演藝天分，能歌能演的她近年利用短影音在社群平台打響名號，她透露過去不管唱國語或英文，大家都覺得「會唱但不厲害」，直到她開始把《跳樓機》、《座位》等夯曲全部改編成台語版本，才意外找到屬於自己的風格。林吟蔚也特別在節目中深情獻唱王世堅的爆紅迷因《沒出息》，搭配溫柔嗓音瞬間變成動人情歌，讓來賓聽得如癡如醉。已故藝人安迪2018年因食道癌病逝，林吟蔚回憶爸爸生前喜歡吃燙口的食物，加上抽菸、喝酒習慣，都成為罹患食道癌的風險。林吟蔚坦言父親身體狀況存在一段時間，只是那幾年都沒有安排檢查，導致疾病發現得突然，呼籲觀眾務必定期健檢，不要忽略身體的警訊。