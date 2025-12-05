中國社群平台「小紅書」因資安疑慮與大量詐騙案件，遭內政部祭出「網際網路停止解析與限制接取」措施，預計封鎖一年，衝擊全台逾300萬使用者。消息曝光後，Dcard迅速湧入大量討論，許多習慣在小紅書找穿搭、美妝、旅遊、美食資訊的使用者，紛紛直呼「不知道要用什麼替代」。對此，有網友呼籲大家，既然封鎖已成事實，除了馬上找VPN翻牆之外，也可以試著把資訊來源分散一下，不要過度依賴小紅書，包含pinterest、Facebook、IG、Threads、Dcard、AI軟體等都是可以各自汲取不同面向靈感的App。
小紅書遭內政部封鎖一年！台灣網友崩潰：要用什麼來代替
內政部指出，小紅書在國安資安檢測中多達15項指標全數不合格，且自2024年起已涉及1706件詐騙案件，財損突破2億4768萬元。刑事局進一步表示，由於該平台未在台設立法律代表，使執法單位無法取得必要資料協助偵辦，形成「實質法律真空」，增加詐欺風險，因此依《詐欺犯罪危害防制條例》第42條啟動封鎖程序。
封鎖消息一出，立即掀起大量台灣網友崩潰，一名女網友在Dcard以「小紅書要被封了，大家準備用什麼來代替？」發文，指出美妝、穿搭內容可回到IG或Dcard，本土旅遊與美食則能改看部落客，但她也坦言小紅書的資訊密度高、演算法精準，「滑一次就能一直推自己想看的」，想短時間完全轉移陣地仍很不習慣，不過這或許也是個轉機，可以把流量導回台灣本地平台。
小紅書無可取代的優勢在哪？一票用戶發聲：資源很多
貼文曝光後，引來許多網友留言，多數人一致認為，沒有一個App能真正取代小紅書，「出國景點拍照點都是在小紅書找到的，部落格根本沒有那麼完整」、「很多冷門資訊只有上面找得到，而且不用翻譯」、「我有很多設計風格的參考資料還有靈感來源都是小紅書欸」、「小紅書好用，英文學習資源很多，也有很多手帳愛好者」。
更多人點出小紅書的核心優勢，就是以圖搜圖功能強大、演算法精准、用戶基數橫跨多國華人圈、小眾領域內容完整，包括時尚穿搭、化妝技巧、花藝資訊、武術教學、二次元創作分享到生科實驗技巧，涵蓋度極廣。
小紅書可以用哪些App替代？他呼籲分散資源：不要過度依賴
不過，也有人表示，「我了解突然被禁止使用某個熟悉的平台會不爽，但！除了馬上找VPN翻牆之外，其實也可以試著把資訊來源分散一下，從其他app汲取靈感。」他提醒大家，很多資訊真的不是只有小紅書才有，真心希望大家不要過度依賴這個App。
若是想找設計理念，可以看看pinterest；想找行程安排，臉書許多旅遊社團，大家都很樂意分享自己的行程規劃，甚至熱心地幫忙做行程健檢；時尚穿搭、化妝技巧可以善用Dcard、IG短影音；若是有資訊需求或冷門討論可以在Threads上尋找同好，更何況現在AI軟體發達，只要有疑惑或是需要建議，都一定有管道可以諮詢。
資料來源：內政部、刑事局、Dcard
