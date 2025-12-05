前場支柱格林（Draymond Green） 更在第二節因右腳遭壓傷提前退場，成為這個艱難夜晚的第二個壞消息。

球隊已有柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler）與霍福德（Al Horford）因傷缺陣，勇士深度本就捉襟見肘，如今若再缺格林，將更加雪上加霜。

▲勇士靠著看板球星柯瑞（Stephen Curry）歸期尚未確定。（圖／美聯社／達志影像）

NBA

在NBA美國職籃（National Basketball Association）例行賽陷入傷兵潮的金州勇士，再度遭遇沉重打擊。球隊不僅在費城以98：99飲恨錯失24分大逆轉的機會，格林受傷發生在比賽第二節，當時勇士以25：41落後，76人球員巴洛（Dominick Barlow） 在爭搶籃板時整個身體倒下、壓在格林右腳上，使格林當場皺眉並一瘸一拐返回休息室，之後便未再回到場上。主帥 柯爾（Steve Kerr） 賽後表示，球隊會在前往克里夫蘭迎戰騎士前，再決定格林是否能出賽：「他看起來很不錯，看起來也更精瘦了，之前身體感覺都很好。我不確定今晚的傷勢是否與上週被克林根（Donovan Clingan）壓到的部位有關，但我們會謹慎評估他在克里夫蘭的狀況。」根據ESPN勇士隨隊記者 Anthony Slater 報導，格林賽後穿著保護靴，雖然連續兩場在同一隻腳受撞擊，但他仍表達「希望／預期能繼續出賽」。然而，格林的傷勢再怎麼輕微，也對目前傷兵滿營的勇士形成巨大壓力。勇士在此役展現極高韌性，曾從最多落後24分一路追到10.1秒前以98比97反超比分，但關鍵邊線球出界時出現致命失誤，讓76人搶得球權並在最後8.1秒布置最後一擊。雖然 麥克西（Tyrese Maxey） 的第一時間出手不進，但 Edgecombe（VJ Edgecombe） 衝搶籃板補進致勝球，勇士的逆轉希望也隨之破滅。「我不會在賽季開始時去預測傷勢，我們只能面對眼前的一切。我們仍有足夠的深度，我也真心覺得，在少了三位最佳球員的情況下，我們仍值得贏下這場比賽。」勇士目前戰績跌至11勝12敗、勝率跌破五成。即便球隊能從本場比賽看見年輕球員的奮戰亮點，但在缺乏多名核心戰力的情況下，若格林也被迫缺席接下來的騎士與公牛客場戰役，勇士的競爭力將受到更大考驗。