NBA美國職籃（National Basketball Association）達拉斯獨行俠今（7）日在主場迎戰火箭。獨行俠最終靠著戴維斯（Anthony Davis）、狀元郎弗拉格（Cooper Flagg）合砍48分的率領下，以122：109血洗火箭。反觀火箭僅靠杜蘭特一人獨撐大局，攻下27分仍無力救主。比賽一開始，獨行俠先聲奪人。雖然戴維斯（Anthony Davis）首球跳投失手，但在隨後的進攻中，弗拉格（Cooper Flagg）命中三分，幫助獨行俠打出9：2的開局。儘管杜蘭特嘗試以中距離跳投縮小差距，戴維斯在內線持續發揮火力，加上內姆哈德（Ryan Nembhard）的中距離命中，獨行俠一度以17：8領先9分，迫使火箭喊出暫停。暫停過後，火箭靠著杜蘭特連續急停跳投以及霍樂迪（Aaron Holiday）的三分球迅速追至15：19。獨行俠一次球權挑戰失敗，但弗拉格的後仰跳投展現出狀元實力。輪換陣容上場後，火箭年輕小將謝潑德（Reed Sheppard）開始爆發，他先命中高難度三分，隨後突破暴扣，一波攻勢幫助火箭以22：21反超比分。首節結束時獨行俠以29：26領先3分。進入第二節，戴維斯繼續帶隊，一上場便完成高難度空中接力，但謝潑德單節連得5分幫助火箭緊咬比分。雙方在攻防兩端持續對抗，展現頂級防守球隊的韌性。在戴維斯休息期間，杜蘭特接管比賽，穩定輸出中距離投籃，率領火箭以42：40反超2分。半場結束前，杜蘭特面對華盛頓（P.J. Washington）的三分被犯規，透過罰球幫助火箭以57：57進入中場休息。上半場戴維斯攻下12分，威廉斯（Brandon Williams）進帳13分，弗拉格貢獻9分。火箭方面，杜蘭特獨得20分，謝潑德攻下9分，史密斯和霍樂迪各得8分。第三節中段，獨行俠趁著火箭的失誤打出一波高潮，將分差擴大至11分，逼出火箭的暫停。暫停回來後，獨行俠手感依舊火燙，馬歇爾（Naji Marshall）甚至在讀秒階段砍進一記三分，徹底將比分拉開。第三節火箭僅拿下20分，反觀雷霆有37分進帳。末節火箭一度打出6：0的攻勢，可惜無法將氣勢延續下去，終場獨行俠以122：109血洗火箭。獨行俠先發5人全數得分上雙，其中戴維斯攻下29分、8籃板、2助攻，狀元郎弗拉格也有19分進帳。火箭則由杜蘭特一人獨撐大局，個人砍下27分，不過他在末節分差被拉開後就沒再上場；史密斯（Jabari Smith Jr.）則是攻下全隊第二高的22分。