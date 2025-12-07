我是廣告 請繼續往下閱讀

球隊已達15人標準合約上限，薪資空間極度緊繃，若想讓斯賓塞在球季後段持續上場，勢必得透過交易騰出薪資與席位

▲波斯特（Quinten Post）展現驚人的成長幅度。身為二年級生，他原本的上場時間往往在15分鐘上下，但在對騎士這戰，他不僅得到32分鐘，還用防守證明自身價值。（圖／美聯社／達志影像）

不能永遠只是別人把球塞到你手中才會打球

▲庫明加此役他10投1中，只靠兩次罰球拿到4分，三分0中，更在多次單打時無法攻破防線。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士在主力陣容6人缺陣的情況下，竟然在客場擊敗克利夫蘭騎士，以99：94收下意料之外的勝利。這不只是一場「爆冷勝」，更在一場比賽中讓人看清許多事情，首先「袋棍球之星」等主力回歸後，可以穩定扮演柯瑞（Stephen Curry）替補；213公分中鋒波斯特（Quinten Post）不只外線，；至於庫明加（Jonathan Kuminga）爛泥扶不上牆，恐怕在交易截止日前被送走已成為必然。的狀況下，勇士靠著斯賓塞、波斯特與替補群的集體爆發撐起比賽，三人在比賽中的表現幾乎重寫了勇士的輪替地圖。他們的活躍，也將庫明加的10投1中慘況無情地放大，凸顯出勇士未來可能不得不做出的艱難選擇。首先，本場最耀眼的球員非斯賓塞莫屬。生涯首次先發的他完全沒有怯場，全場砍下19分與7助攻，第四節更獨拿12分，直接以氣勢壓垮騎士。連續三戰高效發揮，讓他從一名雙向合約球員，正式躍升為勇士不可或缺的後場控球者。他的突破、組織與抗壓能力完全不像板凳尾端的球員，打得信心十足。斯賓塞充滿膽識，不只是持球有進攻威脅，今天也有幾次空切創造得分的表現，有球、無球都很適合勇士體系，唯一的問題反而在於勇士本身，。換句話說，他的崛起不只讓勇士贏球，更把管理層逼到必須在交易截止日前動刀的地步。其次，波斯特（Quinten Post）展現驚人的成長幅度。身為二年級生，他原本的上場時間往往在15分鐘上下，但在對騎士這戰，他不僅得到32分鐘，還用防守證明自身價值，完全補足勇士禁區本季的最大缺口。。與斯賓塞相同，他的存在使勇士的輪替變得更立體，甚至讓人開始思考：當主力回歸後，勇士是否應該擴大給他空間？第三個功臣則是替補群的整體火力。相對騎士替補的僅13分，這完全改變了比賽走向。當米契爾（Donovan Mitchell）、加蘭（Darius Garland）與莫布里再怎麼賣力輸出，一旦替補上場遭到完全碾壓，比分始終無法真正反超。這場勝利因此不只是某位球員的爆發，而是勇士在缺少主力的困境下，展現出一種教練調度與球隊文化重塑後的集體韌性。。過去常被質疑「不會用年輕人」的科爾，此戰證明只要符合節奏與需求，他願意給任何人上場空間——但前提是你得打得好，而不是只靠潛力。然而，這場比賽也曝露出另一個明顯問題：庫明加的定位危機。，更在多次單打時無法攻破防線。過去預期他能扛起「核心不在時的持球責任」，但這場比賽反而證明他在組織、閱讀比賽與穩定性上依舊不足。當勇士需要有人站出來頂住空缺時，庫明加非但沒有撐住，甚至被過去，庫明加確實有幾場是他發揮出色，而科爾卻不給時間，這樣的情況可以說是他沒有得到機會。但今天的比賽，。主力都不在，本該是他好好發揮之時，，若是這種心態和籃球智商，不要說是在勇士，在其他球隊也一樣打不出來。勇士贏球，也贏回了希望，但這份希望未必包含每一位現在仍在陣中的球員。