金州勇士在主力陣容6人缺陣的情況下，竟然在客場擊敗克利夫蘭騎士，以99：94收下意料之外的勝利。這不只是一場「爆冷勝」，更在一場比賽中讓人看清許多事情，首先「袋棍球之星」斯賓塞（Pat Spencer）必須要留下來，他已經是球隊不可或缺的輪換戰力，等主力回歸後，可以穩定扮演柯瑞（Stephen Curry）替補；213公分中鋒波斯特（Quinten Post）不只外線，轉移球和防守也練了出來，讓勇士決勝時刻終於不用再擺小球陣容；至於庫明加（Jonathan Kuminga）爛泥扶不上牆，恐怕在交易截止日前被送走已成為必然。
在柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler）、格林（Draymond Green）、霍福德（Al Horford）全數缺陣的狀況下，勇士靠著斯賓塞、波斯特與替補群的集體爆發撐起比賽，三人在比賽中的表現幾乎重寫了勇士的輪替地圖。他們的活躍，也將庫明加的10投1中慘況無情地放大，凸顯出勇士未來可能不得不做出的艱難選擇。
斯賓塞必須留下 已成勇士後場第一替補
首先，本場最耀眼的球員非斯賓塞莫屬。生涯首次先發的他完全沒有怯場，全場砍下19分與7助攻，第四節更獨拿12分，直接以氣勢壓垮騎士。連續三戰高效發揮，讓他從一名雙向合約球員，正式躍升為勇士不可或缺的後場控球者。他的突破、組織與抗壓能力完全不像板凳尾端的球員，打得信心十足。
斯賓塞充滿膽識，不只是持球有進攻威脅，今天也有幾次空切創造得分的表現，有球、無球都很適合勇士體系，他雖然不會是直接改變一支球隊體質球員，但卻是教練喜歡、且會給予信任的輪換。
勇士總教練科爾（Steve Kerr）談及斯賓塞時說道：「有他在場上時，我們現在的投籃質量比過去幾年要高得多。而且我覺得還有一點，就是他的教練總算意識到，帕特這小子就是個狠角色！」
唯一的問題反而在於勇士本身，球隊已達15人標準合約上限，薪資空間極度緊繃，若想讓斯賓塞在球季後段持續上場，勢必得透過交易騰出薪資與席位。換句話說，他的崛起不只讓勇士贏球，更把管理層逼到必須在交易截止日前動刀的地步。
波斯特終於養出來 防守也有
其次，波斯特（Quinten Post）展現驚人的成長幅度。身為二年級生，他原本的上場時間往往在15分鐘上下，但在對騎士這戰，他不僅得到32分鐘，還用防守證明自身價值。兩度在低位單防封阻莫布里（Evan Mobley），全場抓下9籃板並送出3記火鍋，完全補足勇士禁區本季的最大缺口。
他在進攻端的投射與掩護配合愈來愈成熟，讓勇士得以開啟更多高位擋拆與外拉戰術。與斯賓塞相同，他的存在使勇士的輪替變得更立體，甚至讓人開始思考：當主力回歸後，勇士是否應該擴大給他空間？
勇士深度夠 替補轟47分
第三個功臣則是替補群的整體火力。全場勇士替補轟下47分，相對騎士替補的僅13分，這完全改變了比賽走向。當米契爾（Donovan Mitchell）、加蘭（Darius Garland）與莫布里再怎麼賣力輸出，一旦替補上場遭到完全碾壓，比分始終無法真正反超。這場勝利因此不只是某位球員的爆發，而是勇士在缺少主力的困境下，展現出一種教練調度與球隊文化重塑後的集體韌性。
科爾本場調度值得給予肯定。他果斷啟用角色球員組織進攻，球員也回報他的信任。過去常被質疑「不會用年輕人」的科爾，此戰證明只要符合節奏與需求，他願意給任何人上場空間——但前提是你得打得好，而不是只靠潛力。
庫明加10投1中太離譜
然而，這場比賽也曝露出另一個明顯問題：庫明加的定位危機。此役他10投1中，只靠兩次罰球拿到4分，三分0中，更在多次單打時無法攻破防線。過去預期他能扛起「核心不在時的持球責任」，但這場比賽反而證明他在組織、閱讀比賽與穩定性上依舊不足。當勇士需要有人站出來頂住空缺時，庫明加非但沒有撐住，甚至被科爾在末節直接放到板凳上。以他目前的合約與預期行情，這樣的表現恐怕會讓勇士更傾向在交易截止日前探索可能的交易方案。
過去，庫明加確實有幾場是他發揮出色，而科爾卻不給時間，這樣的情況可以說是他沒有得到機會。但今天的比賽，就真的是庫明加自己打不出來了。主力都不在，本該是他好好發揮之時，不能永遠只是別人把球塞到你手中才會打球，若是這種心態和籃球智商，不要說是在勇士，在其他球隊也一樣打不出來。
勇士贏球，也贏回了希望，但這份希望未必包含每一位現在仍在陣中的球員。
