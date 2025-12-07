我是廣告 請繼續往下閱讀

「詹皇」詹姆斯（LeBron James）何時會退休？這已是NBA美國職籃（National Basketball Association）2025-26賽季球迷熱衷於討論的一個話題。台灣資深球評李亦伸在接受《NOWNEWS》訪問時表示，詹姆斯這個賽季結束後退休的機率高達8成，其無論是心態還是體能，本季都出現了「斷崖式下滑」。李亦伸表示，詹姆斯今年球季打完退休的機率真的越來越高，「11月29日時詹姆斯已復出為湖人打了4場比賽，雖然球隊都贏球，但他無論是心態、體能，還是打球的意識和情緒，都呈現斷崖式下滑。」「這在過去一個禮拜變得更明顯了。」李亦伸說，這個賽季無論湖人是否奪冠，也不管詹姆斯最終賽季表現如何，2026他退休的機率高達8成。不過過去也有親近詹姆斯的媒體指出，詹皇退休賽季應該會採「退役巡演」模式，但目前似乎無此跡象，因此也難斷言他是否會季後高掛球鞋。詹姆斯本季至今只打了6場，場均出賽32.8分鐘，平均出手13.3次，投籃命中率下滑到41.3%，三分球命中率則只有25.9%，場均僅14分7.8助攻4.3籃板，多項數據寫下生涯新低。