我是廣告 請繼續往下閱讀

▲周曉涵（中）在《男公館》劇中飾演大股東。（圖／KC GLOBAL MEDIA ASIA提供）

台灣影集《男公館》受邀參加亞洲電視論壇及內容交易市場展（Asia TV Forum & Market, ATF），代表台灣與泰國、新加坡、菲律賓等國共同於大會主舞台舉辦的「世界級作品發佈會」登場，主演張立昂、羅宏正、石知田、周予天與周曉涵全程以英文介紹及接受訪問，其中張立昂帶領眾男演員以男公關之姿即興表演，一句「美女晚上好｣，成為活動最高潮，而周曉涵也在一旁表示：「我是最大股東，他們為我工作。」《男公館》影集受邀參與本次ATF，張立昂、羅宏正、石知田、周予天與周曉涵等主演共同出席，每位演員以英文介紹《男公館》的擔任角色時，在劇中擔任男公館最大股東的周曉涵說到：「These handsome guys all work for me」時，台下與會貴賓笑聲一片，周曉涵說：「在發布活動後的交流酒會，就有其他國家的演員來跟我說， 如果他們也想要幫我工作，是不是也符合我的標準呢！」而在劇中飾演男公館經理的張立昂，在舞台上自我介紹之後，直接指揮羅宏正、石知田、周予天，讓他們以男公關之姿齊聲一句「美女晚上好」向觀眾問好，獲得現場貴賓熱烈回應，掌聲不斷，掀起發布會活動最高潮。發布會上主持人特別訪問周予天接演男公館的原因，周予天以流利的英文回答，深深受到男公館創新的題材與人性慾望的內容吸引，讓自己不僅從歌手到主持，現在更以演員身分與眾演員一起站在舞台上，覺得特別開心。石知田在劇中飾演的潘皓是唯ㄧ在男公館裡男女通殺的全方位公關，用最多元的角度，有效增加男公館老闆業績的金牌業務。這次來ATF也特別以中性造型露出結實手臂期待能吸收更多男公館粉絲。這次男公館演員群到新加坡國際行銷，從一出新加坡樟宜機場就受到許多粉絲的熱情接機，最特別的是有位羅宏正粉絲每次都會以綠蛋糕迎接，羅宏正已經來新加坡三次，已經收到三次綠蛋糕，熱情不減的粉絲讓羅宏正倍感溫暖。《男公館》影集國際行銷，從香港、東京、釜山到最後一站新加坡，每站都吸引大批國際粉絲，在粉絲敲碗熱情期盼下，預計明年1月17日舉辦限量男公館ACE王牌會，期望限量粉絲王牌會，能再次創造男公館作品影響力！