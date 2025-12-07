我是廣告 請繼續往下閱讀

今（7）日持續開打的NBA美國職籃（National Basketball Association）例行賽中，戰績僅8勝16敗、排名西區第12的達拉斯獨行俠，在主場以122：109擊敗了此前以15勝5敗高居西區第二的休士頓火箭。火箭在兩大內線核心缺陣下，暴露了多項弱點，終結近期火熱的勢頭。賽前，火箭面臨極大的傷兵困境。內線支柱亞當斯（Steven Adams）輪休，主戰核心申京（Alperen Sengun）也因生病無法出戰，因此總教練烏度卡（Ime Udoka）在無人可用的處境下，被迫讓老將卡佩拉（Clint Capela）站上先發。反觀獨行俠，雖然同樣有主力缺陣，但球隊一哥戴維斯（Anthony Davis）終於擺脫前一場9投1中僅得2分的低潮，此役全場攻下29分，外帶8籃板、2助攻成功主宰了比賽。比賽在上半場打的膠著，儘管卡佩拉開場連續搶下前場籃板補籃得分，但獨行俠靠著狀元郎弗拉格（Cooper Flagg）和戴維斯的內外開花，一度取得領先。火箭全靠杜蘭特（Kevin Durant）無解的單打苦苦支撐。在謝潑德（Reed Sheppard）和霍樂迪（Aaron Holiday）的火力支援下，火箭半場結束時仍以57：57戰平。杜蘭特上半場狂砍20分。進入下半場，戰局在第三節風雲變色。獨行俠在僵持幾分鐘後突然發力，弗拉格和戴維斯輪流跳投得手，隨後獨行俠打出一波決定性的14：0攻勢拉開分差。火箭則失誤不斷，謝潑德連續傳球失誤，華盛頓更是在杜蘭特頭上上演扣籃。三節打完，獨行俠以94：77領先17分。末節，獨行俠直接將分差拉開到20分以上，儘管火箭試圖反撲，但獨行俠最終仍以122：109擊潰了西區勁旅。數據方面，獨行俠多點開花，其中戴維斯攻下29分、8籃板、2助攻，狀元郎弗拉格也有19分進帳。火箭方面，火箭則由杜蘭特一人獨撐大局，個人砍下27分，不過他在末節分差被拉開後就沒再上場；史密斯（Jabari Smith Jr.）則是攻下全隊第二高的22分。火箭也在這場比賽中暴露了四個嚴重的問題：阿門出現6失誤、謝潑德也有3失誤，兩位年輕持球點失誤頻頻，給了獨行俠太多輕鬆快攻機會。申京和亞當斯缺陣，導致火箭籃下完全被獨行俠肆虐。老將卡佩拉雖然有對抗能力，但速度和起跳能力已經跟不上對手，防守體系形同虛設。火箭本賽季多次在背靠背第二場比賽中表現不佳，顯示球隊在體能儲備和調整上仍存在問題。僅靠七人輪換的陣容深度嚴重不足，是輸球的關鍵原因。