我是廣告 請繼續往下閱讀

▲舒華一現身就引爆尖叫，不愧是大家都認識的「台灣女兒」。（圖／讀者提供）

舒華主持AAA！仙氣爆棚全場震撼

台灣成員台語相認 AAA讓人倍感親切

2025 AAA頒獎典禮來到高雄歡慶成立10週年，今（7）日特別舉辦「Festa ACON 2025」音樂節，主持人李濬榮、i-dle（舊團名：(G)I-DLE）舒華、CRAVITY成員Allen、Kiiikiii成員SUI紛紛以淡藍色系的服裝展現青春主題，更以中、韓雙語HOLD住規模5萬人的現場，獲得滿滿掌聲！台灣女兒舒華今晚綁起造型包頭、穿著淡藍色可愛洋裝配高跟鞋，一走出來彷彿迪士尼公主本人空降高雄，台下觀眾瞬間爆出：「哇靠太漂亮了吧！」直播的粉絲也同步被擊中，留言狂刷：「刷（舒華暱稱）好美！！」、「我整個暈船」、「舒華加油！」支持度飆滿。其實她去年（2024）才在高雄世運主持《Golden Wave in Taiwan》拼盤演唱會，今天又二度踏上同一座能塞進5萬人的巨型主場館，挑戰「Festa ACON 2025」主持大任，直接刷新韓國女團中台籍成員的里程碑。今晚ACON 2025開場前，大螢幕先飄出一個藍色的「青春」，緊接著李濬榮、舒華、Allen、SUI依序登場，全員都穿著淡藍色系服裝，一起揭幕今晚的音樂節。不過最搶鏡的還是台灣人Allen，他一開口就台味衝頂：「打給厚，哇洗馬蒔權！很高興跟大家見面！」全場瞬間被他逗樂，他講完還自己補刀：「不知道大家聽不懂我的台語……」表情又藏不住興奮，相認模樣超逗趣。