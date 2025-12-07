我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李安（中左）參與《色戒》配樂戰友、法國電影配樂大師亞歷山大・戴斯培（中右）指揮的音樂會，演出完畢他上台獻花和擁抱，令現場樂迷、影迷驚呼連連。（圖／台北市立交響樂團提供）

▲李安（左）在台北表演藝術中心現身，作曲家蔣榮宗（右）與他巧遇。（圖／ZONG MUSIC榮宗蔣音樂國際公司提供）

奧斯卡獎導演李安在金馬獎之後，短暫在台灣停留，有許多活動。昨（6）日他現身台北表演藝術中心大劇場，參與奧斯卡獎配樂家好友亞歷山大・戴斯培（Alexandre Desplat）指揮台北市立交響樂團的電影音樂會。演出完畢後，李安突然衝上舞台獻花、擁抱，兩人是電影《色戒》的戰友，且都是奧斯卡獎得主，兩位小金人在台北合體，讓全場電影人、樂迷尖叫不已。戴斯培自12月5日起，一連3天在台灣舉辦音樂會，整場曲目都是他過去配樂的作品，包括獲得奧斯卡最佳原創音樂的《水底情深》。在第一場時演奏《色戒》的〈王佳芝主題〉時，戴斯培特別拿起麥克風，跟觀眾介紹，「接下來要演奏一首知名導演李安作品裡的配樂。」沒想到第二天演出，李安本人到現場欣賞，結束後還上台獻花。戴斯培出生於法國巴黎，主要擅長作品為影視作品配樂，代表作除了《色戒》之外，還有《哈利波特：死神的聖物1》、《哈利波特：死神的聖物2》、《王者之聲：宣戰時刻》、《模仿遊戲》、《丹麥女孩》、《歡迎光臨布達佩斯大飯店》、《走音天后》，都是廣為人知的作品。多媒體作曲家蔣榮宗也在場上巧遇李安，他表示，過去他擔任「總統文化獎李安導演紀錄片」的配樂，用了2週完成全部作曲、編曲、錄音與混音。為此他也重新溫習李安所有電影。這次和李安在音樂會現場相遇，蔣榮宗表示，李安心情極佳，主動分享超期待戴斯培現場指揮演出《色戒》，蔣榮宗說：「