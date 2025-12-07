我是廣告 請繼續往下閱讀

2025亞洲冬季棒球聯盟（AWB）季軍賽今（7）日開打，由日職聯隊交手日本社會人，此役社會人在2局下先馳得點，不過在7局上遭日職聯隊逆轉，8局下社會人把握得點圈機會，單局灌進8分要回領先，終場就以5：2擊退日職聯隊，繼2019年後，隊史第2度在冬盟奪下冠軍。此役日本社會人先發投手推出樋口新交手日職聯隊山口廉王。社會人在2局下率先發動攻勢，山田健太敲安後靠著推進上到二壘，野村工補上左外野安打，社會人攻佔一、三壘，相羽寬太把握機會，敲出高飛犧牲打，替社會人先馳得點，取得1：0領先。前5局日職聯隊受到樋口的壓制，並未有分數進帳，直到6局上才出現得分契機，庄子雄大靠著失誤上二壘，並藉由推進上到三壘，山中稜真揮出適時安打，替日職聯隊追平比數。7局上日職聯隊攻勢再起，宇都宮葵星敲安後，透過短打以及滾地球推進攻佔三壘，庄子雄大敲出內野安打，替日職聯隊取得超前分，以2：1領先。8局下輪到社會人吹起反攻號角，面對日職聯隊第3任投手権田琉成，萩原義輝、海﨑雄太連續選到保送，並在兩出局後攻佔一、三壘，外山優希敲出追平安打，山田健太補上深遠三壘安打，替社會人逆轉戰局，日職聯隊緊急換上終結者廣澤優，不過一登板就被藤澤涼介敲出內野安打失掉分數，以2：5落後。9局上社會人終結者中島隼也登板「關門」，雖然被敲出1安，仍順利抓下本屆冬盟最後1個出局數，終場社會人就以5：2逆轉擊退日職聯隊，繼2019年後，隊史第2度在冬盟奪下冠軍。