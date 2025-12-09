我是廣告 請繼續往下閱讀

《NOWNEWS今日新聞》為您整理今（9）日娛樂搶先看，過去曾因《天國的嫁衣》走紅的男星立威廉驚爆罹患甲狀腺癌二期，半年就花了400萬元醫藥費；金球獎入圍名單公布《左撇子女孩》摃龜；王柏傑爆復合謝欣穎，竟傳年初就求婚。49歲新加坡男星立威廉過去曾演過《天國的嫁衣》、《綠光森林》等偶像劇走紅，2014年和圈外女友結婚後，育有女兒Harper，據《聯合報》報導，淡出螢光幕的他，近來爆出罹患甲狀腺癌二期，已經動過2次手術切除腫瘤，半年就花了400萬元醫藥費。第83屆金球獎入圍名單揭曉，近日接連獲得美國重量級影評人協會肯定的《一戰再戰》，拿下最佳音樂或喜劇類影片、最佳導演等9項大獎，成為電影類最大贏家，該片男主角李奧納多狄卡皮歐也獲提名，對手包括《橫衝直闖》的「甜茶」提摩西夏勒梅，以及《徵人啟弒》的韓國影帝李炳憲，李炳憲寫下金球獎難得的風光紀錄。不過代表台灣角逐最佳非英語影片的《左撇子女孩》，可惜未能入圍。王柏傑和謝欣穎分手將近半年，近來傳出復合，剛分手時王柏傑正好在澎湖拍台版《我們的藍調時光》，時常鬱鬱寡歡，根據《鏡週刊》報導，王柏傑2日在殺青酒會上，滿場開心敬酒，被問到是否和謝欣穎復合？他只露出微笑沒有作答，也給人無盡猜想。還有說法是王柏傑年初就和謝欣穎求婚，只是期間有許多爭吵，謝欣穎後來決定退婚。