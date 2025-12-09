我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇日本二刀流球星大谷翔平除了場上球技一流外，場下善舉在近期也悄然曝光，其善行更是展現了超越球技之外的影響力。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）日前在日本節目上透露，大谷翔平曾在一名前隊友家中母親遭逢癌症打擊時，默默捐出一筆非常巨大的金額，協助對方的母親接受治療，並最終成功抗癌，也令他本人是相當感動。羅伯斯近期在日本節目中透露，大谷翔平曾在前幾年在得知有位隊友的母親罹患癌症時，他馬上捐出非常大的一筆錢，幫助她完成治療。這對球隊裡所有人都是一個重要時刻，大家都非常感謝他。對此羅伯斯也強調，大谷翔平從未主動提起此事，他做了許多善事，但大部分都是悄悄地做，外界很少知道。羅伯斯也在節目中分享這件事的溫馨後續，他表示，自己在今年世界大賽期間遇到那位母親，特地上前問候，「她告訴我：『癌症已經消失了。』」這句話讓羅伯斯深受感動，也讓外界得以窺見大谷翔平私下的善良與大愛。隨著這段談話曝光，美國媒體開始推測受大谷幫助的球員身份，最有可能的人選為2023、2024 年曾效力道奇的投手蓋斯．瓦蘭德（Gus Varland）。巧合的是，瓦蘭德的弟弟路易斯（Louis Varland）本季效力多倫多藍鳥，並在世界大賽5場登板，與大谷翔平正面交手兩次都被擊出安打，使這段故事更添戲劇性。大谷翔平的公益行動歷來相當低調，即便近期成立個人基金會，開始將公益活動制度化，但在此之前，他已多次匿名出手行善，包括捐款協助洛杉磯野火災民等。由於他很少接受長篇訪問，也鮮少在公開場合談及私人生活，許多義舉往往只有身邊人才知情。