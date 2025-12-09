我是廣告 請繼續往下閱讀

曾入選2024世界12強日本代表隊的樂天金鷲外野手辰己涼介，在今年賽季結束後行使自由球員（FA）資格，原以為能開啟生涯新篇章，卻意外陷入「完全無報價」的困境。日本媒體報導也指出，這位曾拿下洋聯安打王與外野金手套的明星球員，至今沒有任何一支日職球團提出正式合約，引發外界關注。對於目前辰己涼介讚自由市場乏人問津的情況，多名日本球界人士也透露，這很可能與他「過於跳Tone」的個人風格有關。去年12強決賽前，他曾語出驚人，宣稱自己「來自未來，看到日本奪冠」，甚至放話若輸給台灣就改當投手，但日本隊最終以0：4吞敗，這番發言遭批評不尊重對手。事後他也真的在春訓進牛棚練投，卻引來樂天高層不滿，認為他一再擅自行動。辰己涼介雖然在2024年迎來生涯代表作，不僅拿下聯盟最多安打與最佳九人，更連5年獲得外野金手套肯定，並入選日本武士隊征戰世界12強賽。不過，他在本季陷入低潮，兩度被下放二軍，最終114場出賽僅繳出7發全壘打、打擊率2成40的成績，攻擊數據明顯回落。雖守備價值依舊亮眼，但自由市場反應冷淡。除了球場上的一些驚人舉動外，球場下他也依舊話題十足，他在多場頒獎典禮上以「金人」或「日本武士」角色扮演亮相，雖在社群掀起話題，但也讓部分球團對其「難以掌控」的形象感到卻步。報導指出，樂天以外的其他球隊普遍對辰己涼介的行為模式持保留態度，使他的FA行情直線下滑。更讓球團觀望的因素，還包括辰己涼介本身強烈的旅美意願。他多次表達想挑戰大聯盟的夢想，若順利，他最快2年後就能取得海外FA資格。對想長期投資外野戰力的球隊而言，這無疑是一項風險。