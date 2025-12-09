日本青森外海昨（8）日接連發生規模7.5、6.4強震，東京大學地震研究所教授酒井慎一表示，後續餘震恐達規模8，讓正在日本旅遊的台灣遊客相當緊張。一名Threads網友發文提醒，旅日民眾最不能漏接的就是地震警報，台灣遊客建議安裝日本觀光局推出的免費防災APP「Safety tips」，不僅支援繁體中文、提供緊急地震速報、海嘯警報、避難資訊等，APP還能設定多個預報地點、提供災害翻譯、醫療與交通資訊，讓旅客在地震來時能掌握最新警示並順利溝通。
旅日遊客注意！地震防災快下載APP「Safety tips」
青森地震發生後，一名網友在Threads上發文提醒，近期要到日本旅遊的人務必下載日本觀光局推出的免費防災APP「Safety tips」，這款APP支援繁體中文，是專門為外國遊客設計的安全工具，內含緊急地震速報、海嘯警報、氣象警報、避難訊息、醫療機構資訊等12種防災功能。
當災害來臨時，APP內的「災害應急會話圖」還能將關鍵語句翻譯成日文，讓旅客能快速向當地民眾詢問避難方向或重要資訊。
完成原籍設定與GPS定位後，可自選5個想接收警報的預報地點，主頁也能查看地震資訊、氣象預報、火山警報、高溫資訊、交通機關資訊、避難訊息與緊急聯絡處等內容，並能一鍵撥打緊急電話，相當實用。
日本青森規模7.5大地震嚇壞！未來恐還有規模8餘震
日本青森縣昨（8）日深夜先發生規模7.5地震，並引發海嘯警報，岩手縣觀測到70公分海嘯，不少在日本旅遊的台灣遊客都被劇烈搖晃嚇壞，今（9）日上午5時52分青森外海又出現規模6.4餘震，日本氣象廳更示警未來一週恐還有規模6以上地震。
東京大學教授酒井慎一指出，這次震源位於311大地震震央北側，是典型的板塊邊界型地震，後續數據可能持續修正，北海道大學教授高橋浩晃更提醒最大餘震恐達規模8，呼籲旅日民眾保持警覺。
資料來源：Threads、Safety tips
