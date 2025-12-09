我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）兩支近況不佳的球隊沙加緬度國王與印第安納溜馬今（9）日在溜馬主場交鋒。溜馬靠著內姆哈德（Andrew Nembhard）、馬圖林（Bennedict Mathurin）和西亞卡姆（Pascal Siakam）合砍76分的超強火力，以116：105成功捍衛主場。儘管國王球星「威少」衛斯特布魯克（Russell Westbrook）繳出生涯第207次的大三元，最終仍苦吞敗仗。國王本季表現不如預期，以6勝17負的戰績在位居西區倒數第三，管理層已傳出重建的聲音；而上季闖入總決賽的溜馬則因核心離隊與傷兵潮，戰績同樣低迷，賽前僅有5勝18敗。此戰溜馬陣容殘缺，哈利伯頓（Tyrese Haliburton）等5名主將皆因傷缺陣，讓外界一度看好陣容相對完整的國王有機會在客場復仇。比賽上半場，溜馬早早建立起19分的領先。頂替先發的內姆哈德表現搶眼，他上半場便送出7次助攻，高效串聯起馬圖林和西亞卡姆，兩人合力砍下32分，幫助溜馬帶著15分的優勢進入中場。內姆哈德全場貢獻28分、4籃板、12助攻和2抄截的優異雙10數據，是溜馬贏球的關鍵。馬圖林和西亞卡姆也分別攻下25分和23分，三人合計猛飆76分。下半場，上半場傳球為主的威少切換成「進攻模式」，他手感火熱，全場16投10中，以24分、13籃板、14助攻的豪華大三雙數據力扛全隊。在他的帶動下，國王其他球員也逐漸找回狀態，包括頂替中鋒的小將雷諾（Maxime Raynaud）繳出13分、8籃板的不俗成績，全隊共有5人得分上雙，一度讓國王看到大逆轉的希望。然而，國王最終的努力卻無用。球隊在關鍵的決勝時刻進攻端突然熄火，特別是明星後衛拉文（Zach LaVine），儘管他剛以一場42分的爆發止住了球隊連敗，但本場他手感不佳，全場僅得16分，且在第4節關鍵時刻出現太多失誤，讓國王徹底無緣逆轉。此外，湖人舊將蒙克（Malik Monk）表現低迷，全場5投0中一分未得。最終國王以105：116輸掉這場比賽。本場比賽結束後，國王將返回主場，兩天後迎戰約基奇（Nikola Jokic）領軍的丹佛金塊。威斯特布魯克能否在對戰老東家的比賽中再次打出優異表現，幫助國王止住近期低迷的頹勢，成為這場比賽的一大看點。