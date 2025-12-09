我是廣告 請繼續往下閱讀

多倫多暴龍：補上最大缺口的即戰力後衛

沙加緬度國王：深陷谷底的球隊，更需要後場救援

▲克里夫蘭騎士後衛Darius Garland若加入勇士，可能成為Stephen Curry接班人。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士：Curry之後，誰能接班？

明尼蘇達灰狼：艾德華茲（Anthony Edwards）需要真正的後場拍檔

布魯克林籃網：控衛最薄弱的球隊，渴望一位真正的領袖

自從2019年被克里夫蘭騎士選中後，達柳斯‧賈蘭（Darius Garland）已兩度入選全明星，並三度率隊闖入季後賽。然而，過去一年對這位後場核心而言卻極度艱辛，他在上季東區次輪對印第安納溜馬的系列賽中幾乎缺席全程，如果騎士最終選擇啟動交易市場，聯盟中至少有五支球隊能從他的得分與組織能力中獲得立即性的補強效果，美媒也盤點出這些潛在落點，也可能成為騎士重建或重塑陣容的重要籌碼。多倫多暴龍雖然本季表現亮眼，但控球後衛仍是陣中最明顯的弱點。Garland的加入能立即提升進攻層次，提供更穩定的持球進攻與外線威脅。暴龍擁有一定程度的選秀資產，他們是否願意為Garland補齊最後一塊拼圖，將成為這筆交易的關鍵。國王的控衛需求與暴龍類似，但背景完全不同。國王目前沉在西區底部，戰績低迷讓他們迫切尋求改變，而這也可能讓騎士在談判中握有更大的主導權。國王若想重整球隊，有機會透過Garland找回體系的主心骨。勇士長久以來依賴史蒂芬‧柯瑞（Stephen Curry）撐起進攻體系，但當柯瑞最終選擇退役或角色下滑時，球隊後場將面臨真空。Garland具備組織能力、外線威脅與自主進攻，能在Curry身邊逐步接班並形成新時代的後場核心。對勇士而言，這不只是戰力補強，而是一項長期布局。灰狼目前將球權大量交給安東尼‧艾德華茲（Anthony Edwards），但隨著老將**麥克‧康利（Mike Conley）**逐漸進入生涯後段，球隊遲早需要替Edwards尋找一位具備球權分擔能力的後場夥伴。Garland能與Edwards形成攻守互補的雙衛組合，讓灰狼的進攻層次再提升。籃網本季的控衛深度極度稀薄，同時陣中欠缺能肩負關鍵球權的主攻手。Garland若加入，不但能立即擔任團隊第一持球點，還能享有高度的戰術自由。更重要的是，籃網擁有相當可觀的未來選秀資產，這對騎士而言極具吸引力，也可能促成雙方的實際交易談判。騎士是否會交易達柳斯‧賈蘭（Darius Garland），仍取決於球團醫療團隊對其長期健康評估，以及球隊對當前陣容的競爭力判斷。然而，一旦騎士決定啟動市場，Garland的價值仍足以讓多支球隊付出重本爭取。更多相關新聞：