我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）明尼蘇達灰狼今（9）日主場迎戰鳳凰城太陽，太陽本場比賽靠著威廉姆斯（Mark Williams）砍下全隊最高的22分，加上布魯克斯（Dillon Brooks）貢獻18分，終場以108：105兩分險勝灰狼，而此戰第三節灰狼中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）在一次防守中，肘擊正在準備灌籃的威廉姆斯，最終遭判罰二級惡意犯規，被裁判直接驅除出場。比賽第三節，威廉姆斯在禁區接獲傳球，起跳準備灌籃時，戈貝爾從旁邊過來補防，並肘擊了正在空中的威廉姆斯，後者直接失去平衡倒地，最終戈貝爾被判罰二級惡意犯規，直接遭到驅逐出場。第三節結束兩隊形成84：84平手，但失去戈貝爾的灰狼，禁區戰力大打折扣，愛德華茲（Anthony Edwards）在第四節讀秒階段上籃得分，將分差縮小至僅剩1分差，採取犯規戰術，太陽兩罰全中後，麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）錯失絕殺三分，終場太陽就以108：105擊敗灰狼。愛德華茲此戰砍下全場最高的40分，外帶9籃板、2助攻，蘭德爾（Julius Randle）則貢獻21分、8籃板，戈貝爾在離場前拿下15分、8籃板的表現。資料來源：《NBA》